Saftig hvetedeig til søte fristelser

Best resultat får du om du bruker kjøkkenmaskin med eltekrok. Oppskriften kan dobles.

Tips til fyll:

- Makronmasse eller vaniljekrem og rosiner

- Smørkrem med kanel og brunt eller hvitt sukker

- Fast/tykt syltetøy og eventuelt vaniljekrem

- Skolebrød med vaniljekrem, melis og kokos

Små bakst stekes på midterste rille ved 225 grader i 10-15 minutter, avhengig av størrelse. Større bakst, som for eksempel kringle, stekes ved 200 grader i 20-30 minutter. Avkjøl på rist.

Ved frysing, avkjøl helt, legg i fryseposer. Tines i romtemperatur og varm eventuelt litt i varm stekeovn 200 grader før servering.

Dette trenger du:

5 dl melk, gjerne H melk

150 g sukker

50 g gjær

1 ts kardemomme

1 ts salt

Ca. 1 kg kg hvetemel (begynn med 900 g)

150 g mykt smør

Romtemperert sammenpisket egg til pensling

Slik gjør du:

Ha alt det tørre i bakebollen. Fersk gjær smuldres opp i det tørre. Tilsett melken (skal ikke varmes opp) i melblandingen mens maskinen går. Elt i ca. 15 minutter, tilsett eventuelt mel til passe konsistens. Deigen skal bli glatt, men ikke for fast og slippe bakebollen. Tilsett mykt smør ca. 1 ss av gangen og elt deigen videre til alt smør er eltet inn og deigen slipper bakebollen, ca. 15 minutter. Dekk til bakebollen og sett til heving minst 2-3 timer i romtemperatur.

Dryss litt hvetemel på bakebordet. Ta deigen ut på bakebordet, elt lett sammen og trill til en pølse. Del i jevnt store biter og trill til runde boller.

Eller til kanelsnurrer: Kjevle ut pølsen til et rektangel og smør over en blanding av mykt smør, sukker og kanel. Brett sammen i tre lag, kjevle lett over og del opp i strimler, 15 cm lange og ca 1 ½ cm brede og snurr/knyt. Sett på bakepapirkledd stekebrett, dekk til med et klede og la etterheve til dobbel størrelse, 45-50 minutter. Pensle eventuelt med egg og stek på midterste rille i varm stekeovn 225 grader i 12-15 minutter. Avkjøl på rist.