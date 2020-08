NM kan være i fare for Warholm

Karsten Warholm har ennå ikke gitt opp å finne et stevne der han kan utfordre verdensrekorden til Kevin Young som han bare var ni fattige hundredeler fra å slå søndag. Det neste Diamond League-stevnet med 400 meter hekk på programmet er i Roma den 17. september.

– Jeg sitter på gjerdet i forhold til Roma. Det er langt fram, og mye kan skje fram til det, sa Warholm til TV 2 i forrige uke.

Forpliktet til NM-deltagelse

Nå kan TV 2 avsløre at en av grunnene til at Warholm holder løpet i Italia på vent, er at det kan kollidere med NM. Hvis Italia blir merket rødt av norske myndigheter, og han velger å dra, så vil han risikere å være i karantene når NM arrangeres i Bergen den 20. september.

Dette bekrefter sportssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, overfor TV 2.

– I henhold til kontrakten han har med forbundet så skal han løpe NM, men det må vi eventuelt diskutere. Men dette er jo jobben deres, så de må få lov til å gå på jobb. Så vi må få avklart om det er mulig å komme fra Roma og løpe NM, sier Erlend Slokvik.

– Men hvis Italia blir rødt, så kan det bli vanskelig?

– Ja, vi har fått ulike signaler på dette er mulig eller ikke. Det er motstridende signaler, så det må vi frå avklart. Det kan bli et dilemma for Warholm.

– Ser på opsjoner

Team-manager i friidrettsforbundet, Ståle Jan Frøynes, er en av de som jobber med Warholm i forhold til hvilke stevner han skal løpe. Han bekrefter at NM-kollisjonen er noe de foreløpig tar høyde for.

– Vi ser etter opsjoner de neste ukene. Det avhenger litt av korona-situasjonen, og litt på når Karsten er klar til å løpe igjen etter kraftanstrengelsen i Stockholm, sier Frøynes til TV 2.

Dersom Warholm kommer i en situasjon der han må sone karantene under NM etter å ha løpt for verdensrekorden i Roma, så er Slokvik åpen for at de vil gi han dispensasjon fra pålegget om å delta i NM.

– Ja, det får vi diskutere hvis vi kommer dit. Det er for tidlig å si. Vi håper han kan være med på begge deler.

Slik TV 2 har forstått det så trenger Warholm mellom 10-14 dager før han er fysisk klar til å angripe verdensrekorden til Young igjen.