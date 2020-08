2020 har vært det store bilferie-året i Norge. De aller fleste har måttet droppe utenlandstur – og da har norgesferie med bil blitt alternativet for mange.

Denne sommeren har også blitt det store gjennombruddet for elbil som feriebil her hjemme. De siste årene har det kommet mange nye elektriske biler med lang rekkevidde ut på norske veier. Dermed kan de også gjøre jobben som feriebiler, uten at det må lades altfor ofte.

En fersk undersøkelse fra NAF viser at 12 prosent av de som var på bilferie i Norge i sommer kjørte nettopp elbil.

Defekte ladere

– Dette stemmer overens med andelen elbiler. Så elbil har definitivt blitt en feriebil også, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Men helt problemfritt har det ikke vært. Lading er en utfordring. Både antall ladepunkter og defekte ladere har ført til utfordringer.

Nær fire av ti opplevde ladekøer på hurtigladerne i sommer. I tillegg opplevde én av ti Tesla-eiere kø på Teslas superchargere.

Tesla har sine egne superchargere en rekke steder i Norge. Dermed slipper Tesla-eierne i mange tilfeller å stå i samme kø som de andre elbilistene. Foto: NTB Scanpix.

Tryggheten forsvinner

– Når så mange opplever ladekø på turen, bekrefter sommerens stresstest av ladenettverket behovet for flere og raskere ladere langs norske veier, mener Sødal.

Undersøkelsen som Norstat har utført for NAF, viser at mange hurtigladere er ute av drift. 36 prosent av de spurte svarer at de opplevde dette.

- Dette er en utfordring for elbilistene. Noe av tryggheten forsvinner når man kommer frem til der man skal fylle batteriene, og så er laderen defekt, sier Sødal, i en pressemelding.

- Det er litt krise om man ikke har strøm nok til å komme seg til neste lader, fortsetter han.

Flere destinasjonsladere

20 prosent forteller at de har hatt problemer med app, ladebrikke eller SMS-betaling, som gjør at de ikke har fått ladet. Sniking i køen er det også endel som har opplevd, her er tallet 9 prosent. 25 prosent har også opplevd at andre biler har blitt stående for lenge og ladet. Det er egnet til å skape både kø og frustrasjoner.

Mer lading og lengre rekkevidde er det som må til, ifølge de som har vært på ferie med elbil. 7 av 10 svarer at det må komme flere hurtigladere, og 4 av 10 svarer at laderne må lade raskere. Halvparten mener at det må komme flere såkalte destinasjonsladere, ved hoteller, severdigheter, turparkeringer og lignende.

Ikke alle ladepunkter fungerer som de skal. 36 prosent har opplevd defekte ladere i sommer. Foto: NTB Scanpix

Vil ha lenger rekkevidde på bilen

– Lading er avgjørende for at alle kan gå over til elbil. Behovene som avdekkes er i tråd med det vi mener, nemlig en helt annen utbyggingstakt av hurtigladere samtidig som man øker effekten på laderne. I tillegg er destinasjonslading viktig. Er du trygg på at du får ladet der du overnatter eller skal gå en fjelltur, kan du droppe en hurtiglading på turen, fortsetter han.

Over halvparten svarer også at de ønsker seg lengre rekkevidde, for å få en bedre langtur.

– De som kjører litt eldre elbiler merker nok at behovet for lengre rekkevidde er viktig, sier Sødal.

Den norske feriebilen 2020: 1. Diesel: 42 % 2. Bensin: 27 % 3. Elbil: 12 % 4. Ladbar hybrid: 6 % 5. Hybrid, ikke ladbar: 6 prosent 6. MC, bobil eller annet: 1 % 6 prosent svarte for øvrig "ikke relevant" på spørsmål om hva slags bil de brukte mest i sommer. Alle tall fra NAF.

