Datteren ble misbrukt seksuelt: – Vi har ikke bedt om å bli reddet

HAUGALANDET (TV 2): Familien har jobbet i årevis for å komme seg videre etter familietragedien. Nå frykter de at Aron Jahnsen skal virvle opp grums fra fortiden.

TV 2 har fortalt om Aron Jahnsen, som eksponerer overgrepsdømte i sosiale medier.

I sommer har den profilerte MMA-utøveren reist rundt i Norge og hengt ut over 100 overgrepsdømte personer med navn og bilde. Han har kjørt fra Alta i nord til Lindesnes i sør, og besøkt nabolagene til domfelte.

– De fortjener det rett og slett. Straffenivået er altfor lavt i Norge. De som har blitt utsatt for overgrep går jo hele livet sitt med angst, depresjoner, selvskading og så videre. De går i et evig fengsel, sier Jahnsen.

Men ikke alle ofrene heier på metodene hans.

RUNDREISE: I hele sommer har MMA-profil Aron Jahnsen reist rundt i Norge for å eksponere personer som er dømt for overgrep mot barn. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Forstyrrer hverdagen

Nord i Rogaland treffer TV 2 en kvinne i 50-årene.

Kvinnen ønsker å være anonym, men føler at det er hennes plikt å si fra.

For det er ingenting hun frykter mer enn at Jahnsen kommer til hennes nabolag.

– Jeg har en veldig sterk angst for det. Det forstyrrer hverdagen. At Aron har startet denne turneen sin og utpekt seg selv til å redde oss. Vi har ikke blitt bedt om å bli reddet fra noen, sier hun.

Datteren seksuelt misbrukt

Kvinnen har med seg en mørk historie i bagasjen. En historie hun håper familien kan få beholde for seg selv.

Over flere år forgrep et nært familiemedlem seg systematisk på hennes datter.

DYPE SÅR: Overgrepshistorien i kvinnens familie har preget familielivet på alle måter. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da datteren ble eldre fortalte hun om hva familiemedlemmet hadde gjort. Mannen ble dømt og havnet i fengsel.

I tiden etter at overgrepene kom for dagen, kjente moren på et bunnløst sinne mot mannen som hadde stått dem så nær.

Hadde eksponeringen i sosiale medier eksistert den gang, er hun sikker på at hun hadde kontaktet Jahnsen.

– Jeg var full av hevn, raseri og fortvilelse. Jeg var veldig langt nede og jeg var svak, sier hun.

– Fjerner aldri sårene

Men tiden har leget noen av sårene. I dag ser hun annerledes på det.

– Dette begynner nå å bli en del år siden. Vi synes det er vondt hvis han skal komme nå og aktivere en historie som vi har jobbet veldig hardt for å komme gjennom, sier moren.

Hun vet bedre enn de fleste hvor sterke følelser overgrep mot mindreårige vekker. Hun er også enig med Jahnsen i at straffenivået i Norge er, og har vært, for lavt.

– På én måte så må disse menneskene få en så streng straff som de bare kan. Men vi kan ikke ha tilfeldige mennesker som går rundt og deler den ut, sier hun, og fortsetter:

– Vi har et rettssystem. Du blir dømt, du soner og så skal du få lov å starte på nytt. Det fjerner aldri sårene du har skapt hos mennesker. Men likevel er det noe med at et menneske har en verdi i kraft av å være et menneske.

Håper han slutter

I dag har hverken moren eller datteren hennes kontakt med domfelte. Men i tiden etter soningen har mannen fått et barn, som de begge har blitt svært glad i.

– Vi kan ikke straffe barna for fedrenes synder. Vi har gått vekk fra det altså. Det var i gamle dager, sier kvinnen.

Rundt 20 domfelte har anmeldt Jahnsen for hensynsløs adferd, og justisminister Monica Mæland sier til TV 2 at hun har lite til overs for at folk tar loven i egne hender.

KRITISK: Justisminister Monica Mæland (H) er tydelig på at det Jahnsen holder på med er forbudt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Moren i 50-årene ber ham innstendig om å legge ned kontoen som eksponerer overgrepsdømte i sosiale medier.

– Jeg synes det er respektløst. Og jeg ønsker av hele mitt hjerte at han stopper, sier hun.

Kvinnen forteller at hun heller kunne ønske at han brukte tiden sin på å engasjere seg i barn eller pårørende som har opplevd seksuelt misbruk.

– I mine øyne tilfører han dem bare flere traumer, sier hun.