Betalte 240.000 – først syv måneder senere var kjøkkenet ferdig

Dag Bæverfjord er over gjennomsnittet glad i å lage mat, og derfor villig til å bruke mye penger på et nytt kjøkken.

– Vi er glade i å kose oss hjemme. Derfor har vi prioritert å bruke penger på kjøkken. Forventningene våre var skyhøye, sier han til TV 2 hjelper deg.

Da han og samboeren i fjor bestemte seg for å pusse opp kjøkkenet, falt valget på Schmidt Kjøkken avdeling Skøyen.

– Det kjøkkenet hadde vi gledet oss fryktelig til å få på plass. Det skulle bli veldig flott, som et møbel i rommet. En kjøkken-øy med hvit marmorplate på toppen og på sidene, med fantastisk komfyr som har alt.

ROT: Slik så det ut da TV 2 hjelper deg var på besøk. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Lover at det passer

Schmidt Kjøkken er opptatt av detaljer. På nettsidene til kjøkkenleverandøren står det følgende:

«Vi vil sikre oss at du er glad for din løsning i mange år, og det er derfor helt avgjørende for oss at det vi leverer passer ned til minste detalj. Derfor er det også en selvfølge at oppmålingen hjemme hos deg er en del av prosessen, og noe vi gjør uten kostnad for deg.»

Det var nettopp derfor Bæverfjord følte seg trygg på valget av kjøkkenleverandør.

– Det var et greit valg hvor vi følte oss veldig trygge på det tidspunktet vi gjorde avtalen, sier han.

Selskapet kommer hjem til paret og tar de nødvendige målene, men det skal vise seg at ikke alt er som det skal likevel.

– Mange feil

Kjøkkenet skulle monteres ferdig i begynnelsen av februar, og allerede ved første leveransen får Bæverfjord en overraskelse.

– Det var feil farger på overflater, det var feil mål på deler, det var mange ting.

Men det skal vise seg at det er et enda større problem. En nisje der det skulle være plass til oppvaskmaskin, oppvaskbenk i stål med spesialbygget vannkoker og et vinskap, er bygget for trangt.

Selv om Schmidt forsikrer om at det de leverer passer til minste detalj, har de målt feil. Dermed er det ikke plass til det vaskeskapet som Bæverfjord virkelig har lyst på.

Schmidt Kjøkken innrømmer feil.

– Det er et skrog i en kjøkkenbenk som var for lite i forhold til det det skulle ha vært. Det er en personlig feil på en måltaking til det konkrete skapet, sier styreleder i Team Design Skøyen, Ove Fredheim.

Schmidt Kjøkken foreslår i stedet å sette inn en mindre oppvaskbenk, slik at alle elementene får plass.

Det går Bæverfjord med på, hvis vannkokeren han virkelig har lyst på blir installert i oppvaskbenken de foreslår, og at de dekker regningen for elektriker- og rørleggerarbeidet.

Men dette kravet avslår Schmidt Kjøkken.

Trekker tilbud

Etter fire dager trekker Schmidt Kjøkken sitt eget forslag om å bytte ut oppvaskbenken.

Schmidt mener nisjen er ni millimeter for trang, likevel forsikrer de om at alle elementene får plass. Men dette er Bæverfjord uenig i. Dermed blir monteringen satt på vent. Da Dag Bæverfjord tok kontakt med TV 2 hjelper deg, hadde han vært uten kjøkken i hele fire og en halv måned.

– Det oppleves veldig frustrerende å ikke få ferdiggjort på en rimelig tid et kjøkken man betaler så mye penger for. Det er nesten uutholdelig å leve uten kjøkken i så lang tid. Det forårsaker jo at vi blir boende på en byggeplass.

Får kjendishjelp

TV 2 hjelper deg vil finne ut om det virkelig er mulig å montere kjøkkenet slik Schmidt vil, selv om de har målt og bygget feil.

Snekker og programleder i «Sinnasnekker'n», Otto Robsahm,får se det uferdige kjøkkenet.

KJENDISSNEKKER: Otto Robsahm måler hos Dag Bæverfjord. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Robsahm er tydelig på at det må være noen millimeter mellom de ulike elementene når man bygger et kjøkken.

– Man må rett og slett ha en klaring, gjerne 1,5 millimeter. Det er fordi du skal kunne ta ut, du skal kunne gjøre rent bak og du skal kunne sette inn, sier han til TV 2 hjelper deg.

Når han måler nisjen Schmidt Kjøkken har bygget, får både han og Bæverfjord en overraskelse.

Schmidt Kjøkken har hele tiden hevdet at skroget er ni millimeter for trangt. Men Otto Robsahms målinger viser 19 millimeter.

– 19 millimeter i dette tilfellet er ganske kritisk. Du får ikke inn alle elementene her, sier han.

Han mener det eneste riktige er å bygge om nisjen for å skape mer plass.

– Dette kunne vært løst i dag. Hadde jeg hatt bilen min utenfor, ville jeg fikset dette på veldig kort tid, sier han.

Det å bygge om nisjen har ikke Schmidt Kjøkken foreslått tidligere. Men Bæverfjord liker forslaget fra Otto Robsahm.

Når TV 2 hjelper deg tar kontakt med Schmidt kjøkken, vil de løse saken. De går med på å bygge om nisjen, slik at Dag Bæverfjord får det kjøkkenet han drømmer om.

Skylder på korona

Styreleder i Team Design Skøyen, Ove Fredheim, forklarer at forsinkelsen skyldes korona.

– Vi datt rett inn i en korona-situasjon, hvor vi fikk korona-stengte fabrikker i Tyskland og Frankrike. Vi beklager det, sier han til TV 2 hjelper deg.

SCHMIDT: Kjøkkenleverandøren sier forsinkelsen skyldes korona. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Men Bæverfjord er ikke enig.

– Kjøkkenet mitt skulle vært ferdig i begynnelsen av februar. Årsaken til denne store forsinkelsen er at Schmidt Kjøkken ikke har vedgått og tatt konsekvensen av at de har gjort en rekke feil på mitt kjøkken, sier han til TV 2 hjelper deg.

– Otto Robsahm har sett på dette kjøkkenet, og sier at det å få fikset den nisjen er en enkel jobb, gjort på en dag. Har ikke deres montører sett det på denne måten?

– Det er mulig at man burde sett den siden. Men vi lente oss på det som vi oppfattet at kunden ønsket, at han ønsket å bytte vaskebenken, sier Fredheim.

Dag Bæverfjord kjenner seg ikke igjen i det Fredheim sier.

– Schmidt Kjøkken prøver å legge skylden over på meg, det er rett og slett uredelig, sier han.

Endelig ferdigstilt

Dagen etter at TV 2 hjelper deg intervjuet Schmidt Kjøkken, ble det fortgang i monteringen. Etter sju måneder er nå kjøkkenet endelig ferdigstilt.

Som kompensasjon for forsinkelsen får Bæverfjord et prisavslag på 7500 kroner, i tillegg får han dekket rørlegger- og elektrikerarbeid inntil 12.000 kroner.

– Jeg er utrolig glad for at TV 2 hjelper deg tok opp saken. Dersom ikke det hadde skjedd, er det ikke sikkert kjøkkenet hadde vært ferdig ennå, avslutter han.