– Folk kjører ikke av veien om de ser verdens største sædcelle

Kommunen, som har kjøpt fruktbarhets-monumentet for nær en million kroner, har vedtatt at den skal stå ved E6, der man svinger inn til Stange.

Men dette har til nå Vegvesenet sagt nei til.

De frykter at skuelystne kan skape trafikk-kaos på parkeringsplassen rundt Uthuskrysset.

Nå diskuteres verdens største sædcelle så fillene fyker i Stange-bygda. Noen mener skulpturen bør stå mitt på torget i bygda, mens andre vil ha den ved golfbanen langs Mjøsa.

– Fantastisk landemerke

– Formannskapet har enstemmig bedt administrasjoen om å finne et sted som kan godkjennes ved E 6-krysset. Der blir skulpturen et fantastisk landemerke, sier ordfører Nils A. Røhne.

ENTUSIASTISK: Ordføreren i Stange, Nils A. Røhne synes skulpturen er vakker og mener den har viktig symbolverdi ved Norges mest fryktbare landbruksarealer. Foto: Olav Wold

– Men tror du ikke synet kan få bilister til å kjøre av vegen?

– Nei. Det er jeg sikker på at de ikke gjør. Det gjør ikke så sterkt inntrykk på folk, sier Røhne.

Ordføreren synes skulpturen er fantastisk.

– Det er jo en spire som forteller at du reiser inn i det mest fruktbare området i Norge.

– Men er en sædcelle måten å markedsføre Stange på?

– Ja folk får oppfatte det som de vil. Men en sædcelle eller spire er grunnleggende for livet. Og den forteller at du reiser inn i det mest fruktbare landbruksområdet i Norge. Skulturen er helt fantastisk. Dette blir et landemerke for Stange og innlandet.

KRAFTFULL: Slik vil det se ut ved golfbanen dersom kunstneren får det som hun vil. Foto: Linda Bakke

Bør stå ved golfbanen

Monumentet er skapt av kunstneren Linda Bakke, som også står bak den verdensberømte elgen ved riksvegen i Østerdalen.

Bakke mener det er feil å plassere skupturen ved E6, og vil at den skal stå ved Atlungstad golfbane.

– Den blir for liten dersom den skal stå et stykke nedenfor E6. Sædcellespira kan ikke få bedre omgivelser enn ved golfbanen. Kuntverket, som også likner på en kornspire, understreker og markerer frodigheten til Stange vestbygd. Og her er den mest næringsrike jorda i Norge, sier Bakke.

KUNST: Linda Bakke liker at det blir debtatt rundt kunsten hennes. Det var hun som skapte den verdensberømte elgen i østerdalen. Foto: Olav Wold

Hun får full støtte fra golf-folket, som synes sædcelle-skulpturen både er morsom og vakker.

– Den passer jo fint her hvor folk svinger med kølla, sier en lattermild golfspiller TV 2 møter på Atlungstad.

– Kaller det skrap

På torget i Stange sentrum er meningene delte hvor sædcella skal stå.

–Hvis de setter den mitt på torget får jeg ikke jobba. Da må jeg ut å se på den hele tiden, ler Rangnveig Olstad på Mix-koisken rett i nærheten.

Mens en av kundene rister oppgitt på hodet.

– Det er feil å bruke penger på noe slikt. Jeg kaller det skrap, sier Kjell Sveen.

CELLETORG: Her er en animasjon av cellespira på torget i Stange

Linda Bakke mener sædcellen hennes også kunne stått på torget i Stange.

– For meg er golfbanen nummer én, torget nummer to. Og så håper jeg det ikke blir E6. For der kan skulpturen bli stående bak et gjerde, sier Bakke.

– Men kan du som kunstner få stoppet plasseringen ved E 6?

– Nei. Jeg må nok bli flinkere når jeg lager salgskontrakter, sier hun.

Ordføreren i Stange sier at kommunen vil ta hensyn til kunstnerens innspill.

Bonde vil ha sædcella

TV 2 møter også bonden Harald Hagen, som samler siv i en vanndam utenfor gården sin. Han sier han har en løsning som kan løse hele striden.

– Jeg kan ha sædcella stående her på gården. Så kan jeg ha en rundkjøring rundt tunet slik at folk både får se skulpturen og Stangebygda, sier han.

Kona hans er imidlertid ikke enig i dette.

– Dette vil ikke jeg. Det blir nok ikke noe av, sier Tove Hagen bestemt.

Kommunen har fått pengestøtte fra næringslivet til innkjøpet av kunstverket.