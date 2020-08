Gjør uvanlige grep under landsmøtet

I USA er republikanernes fire dager lange landsmøte i gang. Det foregår i likhet til demokratenes landsmøte i stor grad digitalt på grunn av koronapandemien. Men bortsett fra dette, er det mange forskjeller mellom de to landsmøtene.

– Demokratenes landsmøte var også veldig velregissert, det var en Emmy-nominert regissør som hadde kontrollen på det. Vi ser at republikanerne har valgt en mye enklere produksjon. Det meste av det som skjer, skjer fra én scene i en konferansesal i Washington D.C., og så er det noe som er forprodusert, sier kommunikasjonsrådgiver og skribent Sigrid Rege Gårdsvoll ved Amerikansk Politikk.

Demokratene hadde trolig en langt mer krevende produksjon, mener hun.

– Men dette fungerer også veldig godt, sier hun om republikanernes landsmøte.

Annerledes talerliste

På talerlisten for republikanernes landsmøte står en stor del av Trump-familien.

– Trump skal tale selv, hans kone Melania skal tale og fire av hans fem barn skal tale, sier Rege Gårdsvoll.

Allerede den første dagen talte presidentens eldste sønn Donald Trump Jr., og hans kjæreste Kimberly Guilfoyle.

– Så det er mange lojalister og familiemedlemmer på talerlisten disse fire dagene, sier hun.

Dette står i kontrast til demokratenes landsmøte, der blant annet tre tidligere presidenter talte.

– Nå er det bare én gjenlevende tidligere republikansk president, og George W. Bush har vært relativt tilbakeholden i forhold til Donald Trump, så han kommer vi ikke til å se, konstaterer hun, og fortsetter:

– Vi ser også på listen at det er veldig få tidligere presidentkandidater for republikanerne som skal tale. Mitt Romney, for eksempel, skal ikke tale.

Donald Trump Jr. var blant talerne den første dagen av republikanernes landsmøte. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

– Firemannstelt

USA-kommentator Eirik Bergesen påpeker at demokratene under sitt landsmøte hadde flere republikanere i programmet.

– Hos republikanerne skal seks av tolv hovedtalere være fra Trump-familien, og det er ingen fra demokratisk side. Det er få talere som gjør at dette landsmøtet ikke tilhører den tette Trump-klanen, sier han.

– Man sier gjerne at demokratene har et stort telt. Hos republikanerne er det et lite firemannstelt om dagen, og Trump har ikke gjort noe for å utvide basen sin. Han kjører helt og holdent på å mobilisere sin base, legger han til.

Ifølge Bergesen kan man også se tegn til at denne basen har blitt mindre.

– I forbindelse med Black Lives Matter-opptøyene har han sagt en del som ytterligere fremmedgjør svarte, måten han har håndtert kvinnelige reportere har ytterligere fremmedgjort kvinner og vi ser også at måten han har forholdt seg til de som har vært kritiske til han fra hans eget parti, har fremmedgjort moderate republikanere, sier han.

Eirik Bergesen Foto: Ingvil Teige Stiegler

Innerste sirkel

USA-kommentatoren mener det er interessant at det ser ut til at det i hovedsak er den innerste sirkelen i det republikanske partiet som har havnet på talerlisten under ukens landsmøte.

– Hva skyldes det? spør han, og fortsetter:

– Enten er det en del republikanere som ikke ønsker å knytte seg for sterkt til Trump, eller så er det han som ikke ønsker dem og kun ønsker de lojale.

Bergesen mener dette er et bevis på at det republikanske partiet nå er Trumps parti.

– Det er interessant å se det så tydelig. Det burde være et poeng som demokratene kan bruke, at Trump ble valgt fordi han turte å si hva han mente og at han turte å stå opp mot partiet, men at han nå har innført et system som innebærer at de som tilhører partiet ikke kan si hva de mener og må utvise en ekstrem lojalitet til han for å ikke bli demonisert eller sparket ut, sier han.

Flere opptredener

I løpet av de kommende dagene har hovedpersonen selv, Donald Trump, flere opptredener, noe som er ganske uvanlig.

– Vanligvis er det sånn at man ikke ser kandidaten før den siste kvelden når de holder den store talen, sier hun.

Samtidig gjorde også demokratene dette annerledes på sitt landsmøte, der Joe Biden var med i flere forfilmer.

– I går var Trump på scenen og overrasket delegatene i Charlotte. Etter at de formelt hadde nominert han, var han på scenen og holdt en improvisert tale, sier Rege Gårdsvoll.

I tillegg var den sittende presidenten med i flere klipp i løpet av kvelden, og det er meldt at han skal være innom landsmøtet hver dag.

– Trump liker å være ute og snakke med folk, det er en av tingene han er veldig god til. Når han får gjøre det, vil han nok benytte seg av det, for det har han fått gjort veldig lite av siden koronaen rammet USA, sier hun.

– Når Trump kveld etter kveld skal tale og hans familie skal opp på talerstolen, hva slags retorikk kan vi vente oss?

– Jeg tror nok det blir mye av det samme som det vi så i dag, som er et forsøk på å menneskeliggjøre Donald Trump og snakke om hans positive egenskaper som ikke får veldig mye pressetid til vanlig, sier hun.

I tillegg mener hun mye vil dreie seg om en fordømmelse av det demokratene står for.

– De hadde lovet en mye mer positiv visjon for Amerika enn det som kom ut fra demokratenes landsmøte, men det vi ser ut fra den første dagen er at det stemmer nok ikke, sier hun.

Koronapandemien

En dårlig økonomi og en koronapandemi som har rammet USA hardt, er noen av realitetene Trump må forholde seg til frem mot presidentvalget.

– Slik det så ut i natt, latet han i stor grad som at koronapandemien er over. Han prøver å omskrive historien og snakker om at vi nå allerede er på vei i positiv retning, sier hun, og legger til:

– Det har kommet noen tall for arbeidsledighet som viser at ting er på vei opp, men de var veldig veldig langt nede, så set blir spennende å se om han klarer å selg den fremgangen som nå har kommet som reell fremgang.

– Så han prøver rett og slett å unngå temaene?

– Nei, han snakker om dem, men han later som det ikke finnes. Han prøver å omskrive virkeligheten til å passe med retorikken, sier hun.

«Comeback Kid»

Bergesen understreker at man aldri skal avskrive Donald Trump.

– Han er «The Comeback Kid», han har alltid klart å komme tilbake. Han har gått konkurs med tre kasinoer og har kommet tilbake. Han lå langt etter på meningsmålingene sist og kom tilbake. Jeg tror hans evne til å snu en krise er undervurdert. Nå avskriver alle han, men dødens posisjon er en posisjon han har vært i mange ganger før og klart å snu ting, sier han.

Han legger til at den korte valgkampen som gjenstår frem mot valgdagen på mange måter er skreddersydd for presidenten.

– Budskapet hans er og blir veldig enkelt, mens Biden la frem en ganske stor og kompleks plan, sier han.

Om det vil bli mange valgkamprallyer, som Trump er glad i, er usikkert på grunn av koronaviruset. Bergesen bruker møtet i Tulsa som eksempel, der flere deltakere i etterkant fikk påvist koronasmitte.

– Spørsmålet er om han tør å risikere noe sånt på nytt, men han er ikke redd for å gamble. Det gjorde han også ved det forrige presidentvalget. Jeg har alltid ment at man er nødt til å gamble for å vinne valg i USA. Biden kan ikke safe dette i land. Han er nødt til å gjøre dramatiske ting og ta sjanser, for det kommer Trump til å gjøre, sier han.