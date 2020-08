USA godkjenner korona-behandling – mangler penger til å forske på dette i Norge

Natt til mandag kunngjorde Det hvite hus at blodplasmabehandling har blitt godkjent som behandling av koronasmittede pasienter i USA.

– Blodplasmabehandling er veldig trygt. Titusenvis av pasienter har fått behandlingen uten å ha fått noen bivirkninger, sier overlege og prosjektleder i Blodbanken, Lise Sofie Nissen-Meyer, til TV 2.

Hun sier videre at man fortsatt venter på resultatene fra andre studier for å kunne være helt sikker på at behandlingen har en effekt.

Blodbanken mangler imidlertid finansiering til å selv kunne forske på behandlingsformen.

– Mye tyder på at blodplasmabehandling kan fungere. Og ettersom vi ikke har noen andre former for behandling i Norge per i dag, så kan det være god nok grunn til å gi finansiering i dette tilfellet, sier overlegen.

Studie

I blodplasmabehandling så hentes blodplasma fra personer som har blitt friske fra koronaviruset, og overfører plasmaet til smittede pasienter. Blodplasmaens høye innhold av antistoffer, kan bidra til at smittede personer blir friske.

– Vi har laget en studie hvor vi ønsker å sammenligne blodplasmabehandlingen med andre former for behandling, sier Nissen-Meyer.

Studien vil bruke behandlingen på pasienter som ikke er innlagt på sykehus, eksempelvis pasienter som er på sykehjem.

– Denne studien er et godt norsk initiativ for å få mer kunnskap om behandlingen, men vi har ikke fått finansieringen til å begynne med studien, sier hun videre.

Vellykket behandling

I vår fikk en koronasmittet pasient ved Haugesund sjukehus blodplasmabehandlingen. Mannen hadde vært syk i flere uker, og hadde også vært tilkoblet respirator.

Ifølge en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening ble pasienten frisk for viruset og ble skrevet ut fra isolasjonsavdelingen få dager etter at han fikk behandlingen.

Ifølge artikkelforfatterene kan man likevel med sikkerhet si at det var plasmabehandlingene som reddet pasienten, men tidspunktet han ble gitt plasma sammenfaller med tidspunktet da sykdomsbildet endret seg i positiv retning for pasienten.

Skeptisk til amerikansk klarsignal

Nissen-Meyer mener at USA var litt for tidlig ute med å godkjenne behandlingen.

– Hadde man ventet på resultatene fra andre studier hvor behandlingen vurderes opp mot en kontrollgruppe som har fått standardbehandling, så hadde vi hatt bedre forutsetninger for å kunne si at blodplasmabehandlingen virker.

Overlegen tror heller ikke at USA har kommet noe lenger i forskningen i forhold til andre land.

– Forskningsresultatene er jo kjent overalt, så vi vet nok cirka like mye. Men de føler vel at de har grunnlag for å gjøre dette, fordi de mener at det er trygt. Samtidig så befinner jo de seg i en helt annen situasjon enn det vi gjør.

Selv om Blodbankens studie skulle fått de bevilgningene som kreves, tror overlegen at det vil ta lang tid før blodplasma vil bli godkjent som behandlingsform mot koronaviruset i Norge.

– Jeg tror vi må basere oss på utenlandske resultater om behandlingen skal godkjennes i Norge, fordi den studien her vil ta lang tid å gjennomføre. Det kan ta ett til to år.