– De er bedre enn alle de andre

Hør alt fra det store tabelltipset i «Kommentatorbua» her!

Elverum har vært det mestvinnende laget i norsk klubbhåndball for menn de siste årene, og kommende sesong tror konkurrenter og eksperter at laget kan bli enda mer dominerende.

– I utgangspunktet er Elverum den klare favoritten til å vinne serien. Det var mange gode spillere som forlot klubben, men det er kommet mange nye med god kvalitet, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det blir en stor jobb å spille et nytt lag sammen, men på papiret er Elverum bedre enn alle de andre.

Elverum ble ett av 16 lag som skal spille Champions League denne sesongen, og klubben har satset det den kan for å stå imot de beste lagene i Europa.

Elverum må ha satt klubbrekord i overganger, for hele elleve nye spillere er hentet inn. I tillegg tar Børge Lund over som trener etter Michael Apelgren.

Klubben har mistet førstevalgene i backrekka, samt kaptein og toppscorer Sigvaldi Gudjonsson på høyre kant.

Men i den posisjonen har østerdølene hentet inn den franske stjernespilleren Luc Abalo som erstatter. En meget sterk ungarer, Dominik Mathe, er hentet inn på høyre back, og hele den nye rekka har god kvalitet.

Drammen var gullfavoritter i serien forrige sesong, men fikk mange skader og havnet på en tredjeplass. Nå tror trener Kristian Kjelling at spenningen avtar.

– Personlig tror jeg sesongen blir den minst spennende på lenge, dessverre, i toppen. Etter Elverum synes jeg det er mange gode lag som kommer i sjiktet under, sier han til handball.no

Den eneste klubben som våger å si at den utfordrer Elverum denne sesongen er ØIF Arendal. Sørlendingene har vært nærmest Elverum, og vant serien for to sesonger siden.

De tipper seg selv på tredjeplass i serien, men tror de kan vinne både cupen og sluttspillet. Og det er sluttspillvinneren som kan få den gjeve Champions League-plassen.

- At de skal være med å leke med Elverum over en hel sesong ser jeg vanskeligheter med, sier Svele.

ØIF Arendal har potensial til å være like gode som forrige sesong, men når vi leser opp navnene til Champions League klubben Elverum, så blir laget fra Arendal nummer to.

TV 2-eksperten er enig med klubbenes tips til de fleste plasseringene, men tror at Trondheims-klubben Kolstad tar bronsen og ikke Drammen.

Ellers er de fleste samstemte om at de tre klubbene som rykket opp fra førstedivisjon, Fjellhammer, Viking og Sandefjord, får en tøff kamp for å overleve.

Svele har også plukket ut spillere å være obs på:

Årets signering: Luc Abalo, Elverum

Årets spiller: Dominik Mathe, Elverum

Årets unge spiller: Simen Ulstad Lyse, Kolstad

Hør hele tabelltipset og alle vurderingene i podkasten «Kommentatorbua» (tabellen er et snitt av alle klubbenes vurderinger - forrige sesongs plassering står i parantes)

1. ELVERUM (1)

Klubbens tips 1, TV 2 tips 1

2. ØIF ARENDAL (2)

Klubbens tips 3, TV 2 tips 2

3. DRAMMEN (3)

Klubbens tips 3, TV 2 tips 4

4. HASLUM (5)

Klubbens tips 5, TV 2 tips 6

5. KOLSTAD (4)

Klubbens tips 3, TV 2 tips 3

6. RUNAR (10)

Klubbens tips 4, TV 2 tips 5

7. NÆRBØ (7)

Klubbens tips 9, TV 2 tips 7

8. BÆKKELAGET (6)

Klubbens tips 8, TV 2 tips 8

————————————————————

9. FYLLINGEN (8)

Klubbens tips 4, TV 2 tips 9

10. HALDEN (9)

Klubbens tips 8, TV 2 tips 10

11. SANDEFJORD (Nr. 3 1.div.)

Klubbens tips 8, TV 2 tips 11

————————————————————-

12. FJELLHAMMER (Nr. 1 1.div.)

Klubbens tips 11, TV 2 tips 12

13. VIKING (Nr. 2 1.div.)

Klubbens tips 12, TV 2 tips 13

Serien er utvidet med ett lag dennes sesongen, fra 12 til 13, fordi det ikke ble spilt kvalifiseringskamper i vår på grunn av korona.

Lagene som blir nummer 12 og 13 rykker ned til 1.divisjon.

Kun ett lag rykker direkte opp fra 1.divisjon, mens lag 2, 3, og 4 fra 1.divisjon møter lag 11, 10 og 9 fra REMA 1000-ligaen til kvalifisering om tre plasser.

De åtte beste lagene går til sluttspill.