Sellevoll om Northug: – I de miljøene vi vanker i, er det vanskelig å si nei

En uke etter at Petter Northug Jr. selv innrømmet at han hadde blitt stanset av politiet for råkjøring, mistenkt for ruskjøring og var i besittelse av kokain i sin egen leilighet, møtte han pressen for å snakke ut.

Der innrømmet den tidligere skistjernen at han har et alvorlig rusproblem.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing, fortalte Northug.

Tirsdag ettermiddag mottok politiet analyseresultatet av blodprøven som ble tatt av Petter Northug, som viste at han ikke hadde rusmidler i blodet da han ble stoppet.

– Helt feil miljø

Videre fortalte han om hvordan han i tiden etter endt karriere oppsøkte, og etterhvert havnet i, et hardt festemiljø.

– Tror ikke jeg skal beskrive det miljøet mer enn at det er et helt feil miljø for meg å ha vært i, og som kanskje var et miljø jeg søkte til på grunn av spenningen. Og som jeg nå ser i ettertid, har det har vært en helt feil vei å gå, sa han.

Han omtalte bruken av narkotika, men ikke i noen andre sammenhenger enn under hard festing. Han forteller at januar 2019 var første gang han brukte kokain.

– Det har vært perioder det har blitt festet, og brukt dop tre til fem dager i uka, innrømte han.

Festet med realitydeltagere

I tiden etter han la opp som idrettsutøver har man sett Northug sammen med flere realitykjendiser i festrelaterte sammenhenger på sosiale medier.

Ifølge «Ex on the beach»-profil Siv Meyer er det veldig mye festing, ikke bare i reality-miljøet, men generelt i Oslo.

– Det er en del som holder på med dop og sånt. Det er ikke noe jeg synes er kult, og det er ulovlig, forteller hun til God kveld Norge.

Artist og realityprofil Adrian Sellevoll er en av de som står Northug nær. Han beskriver en festkultur som har begynt å strekke seg fra mandag til søndag.

– Hele landet blir verre og verre på de festegreiene. I hvert fall i de miljøene vi vanker i, er det vanskelig å si nei til en fest. Men mindre du er drittlei som meg, forteller han til God kveld Norge.

Se i videoen øverst hva flere realitykjendiser sier om saken.

VENNER OG BEKJENTE: Siv Meyer, Mario Riera og Monica Gaustad snakker alle om fester de har delt med Petter Northug. Hør hva de sier i videoen øverst i saken. Foto: God kveld Norge

– Han betyr veldig mye

Sellevoll, som ble kjendis over natten etter første sesong av «Ex on the Beach» og som nå skal være med på «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis», har selv vært åpen om at han tidligere har festet mye og slitt med alkoholproblemer.

Han mener likevel ikke at han er i den omgangskretsen Northug sier han nå må ta avstand fra.

– Det tror jeg ikke. Ikke sånn som jeg forstår det. Jeg tror han snakker om de personene som har solgt han dop. Jeg har ikke peiling, sier han.

Selv føler han ikke noe ansvar for situasjonen kompisen er i.

– Nei, folk tar sine egne valg, mener Sellevoll, og sier videre at han kommer til å se på vennskapet med Northug på samme måte framover.

– Vi er veldig gode venner. Jeg støtter han 110 prosent på alt. Han betyr veldig mye for meg, og synes det er trist å se alle greiene som skjer rundt han nå, sier han.

Realityprofilen forteller at det, om ikke annet, gir han en dytt til å se på sitt eget liv.

– Det gir en heads up. For det å drikke hver dag, feste og alle de greiene gir midlertidig lykke. Så jeg går ikke ut, jeg går ikke på fest. Korona har gjort meg helt fantastisk, forteller Sellevoll.

Får støtte

Andre kjente realityprofiler sender den tidligere skikongen lykkeønskninger og ønsker å se Northug på bedringens vei.

– Jeg sendte han en melding og sa «take care» og sa jeg håpet alt gikk greit. Det var med en gang alt kom ut, forteller Meyer.

Mario Riera, kjent fra «Paradise Hotel» og «Ex on the beach», sier at han ikke kjenner Northug godt, men at de har vært på fest sammen.

– Det var kjipt å høre om det som hadde skjedd. Det er kjipt når sånne ting kommer frem, sier han til God kveld Norge.

Han påpeker likevel at han ikke støtter noe av det de som holder på med slike ting gjør.

– Men som han sa, så trenger han hjelp. Han har hatt et problem, så jeg håper han får den hjelpen han trenger, sier Riera.

Monica Gaustad (40), bedre kjent under aliaset «Moccababe» i «Ex on the beach», kjenner Northug via felles omgangskrets.

– Han er jo en flott gutt, han er veldig sympatisk og grei. Jeg tror alle kan gå på en smell. Nå har han fått seg en lærepenge, og det er bra ingen ble skadet, sier hun til God kveld Norge.

TV 2 har gjentatte ganger kontaktet Northugs management. De har ikke besvart våre henvendelser.