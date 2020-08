Drapstruslene mot Nate Kahungu (24) og Helene Spilling (24), som er dansepartnere i «Skal vi danse», viser tydelig at rasisme er et problem i Norge, mener rasismeforsker.

Det var i helgen at «Skal vi danse»-paret Nate Kahungu og Helene Spilling fikk de svært ubehagelige meldingene.

Spilling fikk tydelig beskjed om at hun er «en forræder for sin rase» fordi hun danser med Kahungu, og at de to kan bli drept om de blir sett sammen.

– Utrolig kjipt

For Kahungu er slike meldinger dessverre ikke uvanlig, forteller han til TV 2.

– Som svart mann er dette meldinger jeg kunne se for meg at kunne komme. Jeg er mer herdet enn det Helene dessverre er. Men det er selvsagt utrolig kjipe og unødvendige meldinger å få, sier Kahungu.

Han mener helgens meldinger er nok et eksempel på at det er en del rasisme her til lands.

– Det er like morsomt hver gang jeg hører at det ikke er rasisme i Norge, for det kommer jo alltid fra mennesker som ikke opplever rasisme. Slike meldinger kan alle vi av utenlands bakgrunn eller mørkhudede dessverre konkludere med at finnes. Det er veldig naivt å si at det ikke er rasisme i Norge, sier han.

– Du skal nå være med i et ganske så profilert program. Hva tenker du om det?

– Selvfølgelig kan jeg se for meg at det kan komme flere kommentarer. Men i kampen mot rasisme, så er representasjon veldig viktig. Og jeg vil heller være en del av endringen enn å være han feige som ikke turte å få disse stygge meldingene, sier 24-åringen, og fortsetter;

– Det er viktigere for en liten gutt eller en liten jente skal se at det er en svart gutt på skjermen, enn ingen i det hele tatt.

– Holde rasen ren

Stipendiat Laura Fürhrer ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, sier at den type rasisme som danseparet opplevde i helga er ekstremt spesifikk.

Fürhrer forklarer at avsenderen av en slik melding tar opp et motiv som er en gjenganger i historien, når man studerer rasisme på tvers av land og på tvers av tidsepoker.

– Om det er enkeltpersoner, eller til og med stater som setter fram slike rasistiske ytringer, så ser vi et igjengående motiv; at man er i mot blandingsekteskap eller blanding av par, og at man særlig tillegger hvite kvinne et ansvar «for å holde rasen ren». Det innebærer å ikke inngå blandingsekteskap, ikke få barn og som i dette tilfellet å heller ikke engang danse med menn med mørkere hudfarge, sier Fürhrer.

Hun forteller at vi har ulike historiske eksempler på dette. For eksempel var blandingsekteskap forbudt i Sør Afrika under apartheid-tiden, det var forbudt tidligere i USA, i Nazi-Tyskland var det forbudt med ekteskap mellom jøder og ikke jøder.

– Uansett hvordan et samfunn definerer grensene mellom rasene, så ser man at det er en gjenganger at man forbyr eller uttaler seg negativt om folk som inngår kjæresteforhold eller ekteskap på tvers av disse grensene, sier Fürhrer.

Naivt

Kommunikasjonsansvarlig Carima Tirillsdottir Heinesen i Antirasistisk senter deler Nate Kahungu sin oppfatning om at det er naivt å hevde at vi ikke har rasisme her til lands.

– Vi vet fra forskingen at det er statistisk markant diskriminering på arbeidsmarkedet på bakgrunn av etnisitet. Vi vet også av en forskningsrapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, hvor 34 prosent av de spurte oppga at de har rasistiske holdninger. Antirasistisk senter har også en egen rapport, hvor det kom fram at en av fire har opplevd rasisme i skolen. Så det å hevde at det ikke forekommer rasisme i Norge er feil, sier Tirillsdottir Heinesen.

– Det å stå fram, som Nate gjør, selv om det er ubehagelig, hvor viktig er det?

– Det er kjempeviktig fordi vi trenger et realistisk bilde på rasisme i Norge. Hvordan og hvor ofte den forekommer. Men det er klart at det er krevende. Nå i det siste har vi sett at det er mange som står frem og fortalt om sine dypt personlige erfaringer med rasisme. Så nå er det viktig at vi som samfunn følger opp det så de ikke blir stående, sier Tirillsdottir Heinesen.