Her kan det dukke opp et svært eksotisk bilmerke

I de nyåpnede lokalene til Bentley Norge på Billingstad, er det akkurat nå en tom og uferdig salgshall på hele 460 kvadratmeter.

Målet er imidlertid at det etterhvert skal stå noen svært eksklusive biler her. Basert på rykter, kan vi røpe at det trolig er snakk om Lamborghini.

Det har aldri tidligere vært en egen Lamborghini-importør i Norge. Men etter det Broom kjenner til, har det siden i vinter blitt jobbet med å endre på nettopp det.

Det er Brooklands Motors AS, med Nils Tronrud i spissen, som skal ha tatt kontakt med den italienske superbilprodusenten om en avtale. De har fra før agentur på Bentley og superelbilen Pininfarina.

I Norge er det gjerne Autoxo, By Medhus, Sandven og Autostrada som har bidratt til å få Lamborghini på norske veier. Men ingen av disse har altså vært offisiell importør av merket.

Bentley har nettopp åpnet nye lokaler på Billingstad. Christian Gottschalk er daglig leder - og håper de snart får et eksklusivt merke til i porteføljen.

– Har vært i dialog

Christian Gottschalk, som er daglig leder for Bentley i Norge, vil ikke bekrefte hvilket merke det jobbes med. Men han kan fortelle at de er i forhandlinger med et merke nummer to, som skal ha deler av de nye lokalene som åpnes på Billingstad i disse dager. Det bekreftes også at det er snakk om et bilmerke med eksklusive modeller.

– Vi har vært i dialog med et annet merke en stund, med tanke på agentur i Norge. I sommer har ting gått litt tregt på grunn av Covid-19-situasjonen. Men målet er fortsatt å lande en avtale, forteller Gottschalk.

Utfyller hverandre bra

Han viser oss rundt i de nye lokalene til Bentley – som inkluderer en egen salgshall som er tiltenkt "merke nummer to".

Tar vi en titt rundt om i Europa, er det ikke uvanlig at nettopp Bentley og Lamborghini samordner salgssteder. Noe av forklaringen på det, handler nok om at de to merkene har samme eier, nemlig VW.

De passer også godt sammen. De tilbyr noen av de dyreste bilene på markedet, samtidig som de utfyller hverandre bra. De som kjøper Bentley er gjerne en annen kundegruppe, enn de som kjøper Lamborghini.

Lamborghini har kastet seg på SUV-bølgen, med sin Urus. Det har vært et klokt valg – salget har gått til himmels!

Populær SUV

Akkurat nå er det SUVen Urus som står for brorparten av salget for Lamborghini. Da den ble lansert, var det verdens raskeste SUV, med en toppfart på 305 km/t.

Prisene på denne starter på rundt 3 millioner kroner.

Det omtrent det samme du må ut med for Bentleys SUV: Bentayga.

Nettopp verstingutgaven av denne, Bentayga Speed, tok forøvrig over tittelen som verdens verdens raskeste SUV. Den klarer 306 km/t. Det er stemmer, én kilometer i timen raskere enn Urus.

Til italienerens forsvar, kan vi jo ta med at den fortsatt er raskest i lyskrysset. Urus gjør 0-100 km/t på 3,6 sekunder, mens Bentayga Speed trenger 3,9 ...

– Plan B og C er klar

Gottschalk vil altså ikke hverken avkrefte eller bekrefte at det er Lamborghini som skal være merke nummer to. Det han imidlertid kan si, er at man har planene klare, om avtalen de jobber med nå ikke skulle gå i orden.

– Vi har flere alternativer i skuffen. Så får vi se hva som blir aktuelt å sette i gang med. Inntil vi har signert et agentur, vil vi uansett ikke ferdigstille lokalene helt, sier han.

På vegne av alle som liker å kikke på biler, håper vi det blir tellende resultat av dialogen med Lamborghini ...

