Starter Tour de France to uker etter kragebeinsbrudd

Et skadeskutt Bora-hansgrohe-lag stiller til start i Nice førstkommende lørdag.

For da troppen til det tyske laget ble offentliggjort mandag, dukket navnene til Maximilian Schachmann, Emanuel Buchmann og Gregor Mühlberger opp i åttemannslaget. Schachmann krasjet med en bil under Lombardia rundt forrige lørdag, mens både Buchmann og Mühlberger veltet ut av Tour-generalprøven Critérium du Dauphiné.

I uttaket går det frem at den klatresterke trioen vil stille til start under helt andre forutsetninger enn planlagt.

Sammenlagthåpet knust?

Buchmann var kun 25 sekunder unna en pallplass i fjoråets Tour de France og lå på tredjeplass i sammendraget før han veltet ut av Dauphiné forrige uke.

Schachmann, som vant Paris-Nice tidligere i år, ble nummer sju under Lombardia rundt forrige helg til tross for å ha krasjet med en bil og pådratt seg et kragebeinsbrudd.

Nå gjenstår det å se i hvilken forfatning de stiller til start i Tour de France i.

– Vi har nødvendig stabilitet til i det minste å prøve. Han (Schachmann) har trent på veien igjen i noen dager, og alt går som forventet. Forberedelsene ble likevel avbrutt av denne skaden. Sykling handler ikke bare om å ha beina – resten av kroppen må også være i form, sier Jan-Niklas Droste i lagets medisinske team i en pressemelding.

Hovedpersonen selv takker laget for tilliten.

– Jeg ville selvsagt ønsket at omstendighetene var annerledes, men jeg er glad for at laget har tillit til meg på tross av skaden og har gitt meg muligheten til å kjøre Touren. Jeg har trent så bra som jeg har kunnet de siste dagene, og jeg håper at jeg er i stand til å ta del i rittet og håndtere smertene, sier Schachmann.

– Et bittert tilbakeskritt

Buchmann, som på papiret har det som skal til for å hevde seg i sammendraget, må trolig senke ambisjonene ganske mange hakk.

– Det har vært et bittert tilbakeskritt. Jeg trodde faktisk at Touren var over da jeg ikke kom meg opp etter fallet, men heldigvis var ingenting brukket, sier Buchmann.

– Det var skikkelig synd, fordi jeg var i veldig god form. Under Dauphiné var jeg den sterkeste i fjellene bak Roglic sammen med Pinot.

Til tross for tilbakeslagene stiller Bora-hansgrohe-laget som vanlig med en kjent og seiersvant herremann. Peter Sagan må alltid regnes med. Den tidligere verdensmesteren har muligheten til å vinne sin åttende grønne trøye.

Bora-hansgrohe-laget til Tour de France: Emanuel Buchmann, Peter Sagan, Daniel Oss, Lennard Kämna, Felix Großschartner, Lukas Pöstlberger, Gregor Mühlberger, Maximilian Schachmann