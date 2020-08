Universitet gir latsabber 16.000 kroner i stipend: – Ikke en spøk

The University of Fine Arts i Hamburg søker etter fire personer som ikke skal gjøre noe som helst.

The Guardian skriver at universitetet onsdag annonserte at de søker etter deltakere til en helt spesiell utstilling.

De leter etter fire personer som ikke skal gjøre noe som helst, så lenge de vil.

Aktuelle kandidater må ifølge nettstedet overbevise en jury at deres nivå av inaktivitet er imponerende eller relevant.

I søknadsskjemaet, som du finner her, blir det stilt fire spørsmål:

Hva vil du ikke gjøre?

Hvor lenge vil du ikke gjøre det?

Hvorfor er det viktig å ikke gjøre akkurat det?

Hvorfor er du riktig person til å ikke gjøre det?

Aktiv inaktivitet

– Det kan være en radioprogramleder som vil være stille i fem minutter på lufta, eller en som bestemmer seg for å ikke generere plastikksøppel en måned, forklarer mannen bak prosjektet, Friedrich von Borries, overfor Die Welt.

von Borries sier at universitetet vil se nærmere på «aktiv inaktivitet».

– Hvis du sier at du ikke skal bevege deg på ei uke, så er det imponerende. Hvis du sier at du verken skal bevege deg eller tenke, er det enda bedre.

Han forklarer at prosjektet er et resultat av en «diskusjon om den tilsynelatende motsetningen til et samfunn som fremmer bærekraft og samtidig verdsetter suksess».

– Stipendet er ikke en spøk, men et eksperiment med seriøse intensjoner. Hvordan kan du snu et samfunn som er strukturert rundt prestasjoner og målsetninger på hodet, spør han.

Shoppestopp eller sovestopp

Videre forteller han at søkere selv kan bestemme lengden på inaktiviteten.

– Hvis du sier at du ikke skal sove, så klarer du bare det et par dager. Men hvis du sier at du ikke skal shoppe, så er det noe du klarer lengre.

De fire personene som blir valgt ut, blir en del av utstillingen The School of Inconsequentiality: Towards A Better Life, som kommer på Hamburg Museum for Arts and Crafts i november.