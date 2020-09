Topp 5: Disse merkene velger nordmenn når vi skal ha bruktbil

Norges mest solgte bil er en bruktbil. Hvert år selges det rundt fire ganger så mange bruktbiler som nybiler her til lands.

Det kan bli ytterligere forsterket i år. Mens nybilsalget falt kraftig etter korona-nedstengningen, kom bruktbilsalget raskt tilbake. I sommer har det vært rekordhøyt, med uvanlig mange eierskifter.

Det merkes også godt på markedsplassen finn.no. Gjennom sommeren har antallet besøkende på bilannonsene deres ligget på mellom 20 og 30 prosent over fjoråret.

Størst på nytt og brukt

Hva er det så nordmenn vil ha når vi kjøper bruktbil? Her skulle man kanskje tro det er snakk om akkurat det samme som vi velger av nybiler, men helt slik er det ikke.

Riktignok er bestselger-merke nummer én som nybil også på bruktbiltoppen. Volkswagen har i mange år vært Norges mest solgte bilmerke. De er også på toppen blant bruktbilene.

At Toyota følger på andreplassen er heller ikke overraskende. Toyota har i mange år vært nummer to i Norge, også på nybil.

Bruktbilmarkedet er stort og kan nok også virke uoversiktlig for mange. De som skal selge et merke som ikke er blant de hotteste, får ofte erfare at lav pris er det som gjelder.

Hva søker vi etter?

På tredjeplassen blant bruktbilene finner vi imidlertid et unntak. Der er nemlig Volvo, en slik plassering har de bare i korte perioder hatt når det gjelder nybilsalg.

BMW er også sterke på bruktbilsalg og tar fjerdeplassen her. På femteplass finner vi så et merke som helt tydelig "overpresterer" på bruktbil, nemlig Mercedes.

Dette handler altså om hva vi faktisk kjøper, når vi skal ha bruktbil. Men finn.no logger mer av brukernes aktivitet, nemlig også hva de søker etter. Og her ser det annerledes ut.

Mercedes har tatt innpå

For mange handler bruktbil om å drømme seg litt bort, og se på merker og modeller man ikke nødvendigvis har tenkt å kjøpe.

På Finn har BMW vært på en suveren førsteplass når man ser på hvilke bilmerker brukerne oftest søker etter. Denne tendensen ser de gjennom sommeren 2020 også.

Den eneste endringen på søkestatistikk er at Mercedes Benz har tatt kraftig innpå, og nå er en god nummer to på søk. I juli var de veldig nært med sine 729.000 søk, mot BMW sine 731.000.

BMW lager biler som i mange tilfeller har høy drømfaktor. Det gjør også at mange er interessert i dem som bruktbil. Bilen på bildet er den ladbare hybriden i8.

Bør lage en ekstra god annonse

"Baksiden" av denne medaljen, er at enkelte merker tar veldig mye av fokuset blant kjøperne. Merker med lavere drømfaktor får langt færre søk, dermed kan også bilene her være langt mer tungsolgte.

– Det er viktig å ha i bakhodet for alle som skal selge slike merker. Her bør man også sette seg inn i prisbildet på forhånd, og sørge for at man legger seg på et realistisk nivå. Hvis ikke, er det grunn til å frykte at biler blir liggende usolgt lenge, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han legger til:

– Det er også lurt å legge litt jobb i annonsen, ta gode bilder og lage en utfyllende og informativ tekst. Når få sannsynligvis kommer til å søke opp annonsen, er det ekstra viktig å treffe godt og legge til rette for at det kan bli salg.

Mest solgte bruktbiler på finn.no i sommer: Volkswagen Toyota Volvo BMW Mercedes Benz

