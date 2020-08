SAS med milliardunderskudd: Måtte få kriselån

SAS la tirsdag fram et resultat for 3. kvartal som er tydelig preget av pandemien. Resultatet før skatt ble et underskudd på noe over to milliarder kroner.

I samme periode i fjor hadde SAS et overskudd på 1,5 milliarder svenske kroner før skatt.

Ifølge Dagens Næringsliv er dette det største tapet i et tredje kvartal flyselskapet noen gang har hatt.

Avisa skriver at forventningene i markedet i snitt lå på 2,9 milliarder kroner i underskudd før skatt.

Omsetningen i kvartalet ble 2,5 milliarder svenske kroner, mot 13,4 milliarder i samme periode i fjor, viser kvartalsrapporten.

Månedlige trafikktall viser unntakstilstanden som selskapet befinner seg i: I mai var nedgangen på 94 prosent målt i antall passasjerer, sammenlignet med samme periode i fjor. I juni og juli var nedgangen på 86 og 76 prosent.

3,2 milliarder svenske kroner rant ut av SAS-kassen fra mai til juli før selskapet fikk påfyll av nye kriselån på til sammen 5,2 milliarder, skriver E24.

Selskapet bemerker at markedet for innenlandsreiser har hentet seg raskere inn enn andre deler av virksomheten og står for en større del av kvartalsomsetningen.

– Vår nåværende vurdering er at opphentingsfasen for flyindustrien ventes å vedvare til 2022 før etterspørselen når mer normale verdier, lik nivåene før covid-19, sier konsernsjef Rickard Gustafson.

(NTB/TV 2)