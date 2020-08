Politiet etterlyser vitner etter ran i Rogaland

Mann i 30-årene er siktet for ran.

Sør-Vest politidistrikt opplyser at de har siktet en mann i 30-årene for ran. Den fornærmede mannen, som er i 40-årene, ble fraktet med kuttskader for behandling på Stavanger universitetssjukehus.



Ranet skal ifølge politiet ha skjedd 14. august i tidsrommet 14.30-16.50 i området Lurabyen-Varatun/Vibemyr på Sandnes.

– Vi trenger ytterligere opplysninger i denne saken, og i den forbindelse etterlyser politiet vitner som kan ha sett noe som kan være av interesse for oss, sier politifullmektig Marie Nyland.