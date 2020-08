Det tyske bilmerket Borgward gikk konkurs i 1961, deretter var det veldig lenge stille rundt dem.

Men Borgward har sterke tradisjoner. I storhetstiden var de det tredje største bilmerket i Tyskland – før nedturen startet.

For noen år siden startet de opp igjen. Christian Borgward, barnebarn av den opprinnelige Borgward-grunnleggeren Carl F. W. Borgward, sto bak. Han fikk med seg den kinesiske industrigiganten Foton på satsingen.

Først ut var modellen BX7. Dette er en SUV i familieklassen, på størrelse med Audi Q5, Mercedes GLC og BMW X3. Prismessig plasserte den seg rundt 500.000 kroner og utstyrsnivået var høyt. BX7 er for øvrig designet under ledelse av norske Einar Hareide, som blant annet har en fortid som designsjef i svenske Saab.

I ferd med å grunnstøte

BX7 gikk i produksjon ved en fabrikk utenfor Beijing. For Borgward var både navnet og de tyske røttene viktige i innsalget i Kina. Dette skulle bidra til å gi dem en helt annen posisjon enn hjemlige bilmerker.

Borgward etablerte seg også med kontorer i Tyskland og distribusjonsavdeling i Luxembourg. Men så ble det etter hvert stille.

Nå skriver det velinformerte bransje-nettstedet Automotive News at Borgward-comebacket er i ferd med å grunnstøte. De peker blant annet på at ambisiøse salgsmål overhodet ikke er innen rekkevidde. Borgward har tidligere gått ut med en ambisjon om å selge 800.000 biler innen 2020. I 2017 endte de totalt sett på 30.000, det var det første, hele salgsåret for BX7. Siden skal det bare ha gått nedover. Planer om å starte en helt ny fabrikk i Bremen i Tyskland har det heller ikke blitt noe av.

Tysk og historierik merkevare skulle bidra til godt salg i Kina, men det har ikke gått etter planen for Borgward.

Kommer bare til telefonsvarere

Ifølge Automotive News finnes det ikke førstehånds informasjon om hvordan det går med merket, hverken i Tyskland eller i Kina. Men de peker på at det tidligere hovedkvarteret i Stuttgart ikke lenger har noen tegn til at Borgward holder til der.

Når man forsøker å nå dem på telefon, kommer man bare til en rekke av telefonsvarere.

Det såkalte merke-senteret ikke langt unna er også forlengst forlatt. Borgward gikk opprinnelig ut med at de skulle åpne inntil 30 slike sentre i Europa. Det har ikke skjedd.

Teknologisk satset Borgward tradisjonelt, samtidig som det er elbil som gjelder for svært mange av de nye, kinesiske bilmerkene nå.

Korona-rammet

Tidlig i 2019 solgte Foton 2/3 av sin eierandel i Borgward til et selskap som heter Ucar, de driver med bildeling og korttids-utleie av biler i Kina. Ved at de kjøpte Borgward-biler, økte salget i starten, før det bremset opp igjen.

I år har korona-krisen rammet bilsalget hardt, og første halvår 2020 skal ikke Borgward ha solgt mer enn 5.000 biler.

Samtidig hevder distributøren i Luxembourg at de er fornøyd med driften sin. Likevel er er det snakk om svært små volumer, "mer enn" 100 eksemplarer siden sommeren 2018. Her selger de BX7 og den mindre BX5.

2020 har vært beintøft for mange kinesiske oppstarts-merker. Dette er Byton, som tross veldig mye publisitet nå er i store problemer.

Flyttet til Mexico

Automotive News peker på at flere kinesiske bilprodusenter opplever krisetider nå. Høyprofilerte selskaper som Byton og Nio kjemper for å overleve. Deres konklusjon er derfor at det er tvilsomt om Borgward kan reddes ut av situasjonen selskapet nå er kommet i.

PS: De som husker tilbake til Borgwars glansdager, vil blant annet minnes en steintøff coupe fra 50-tallet: Hansa 1500 SP-C.

Men den mest populære modellen Borgward har hatt var Isabella. Denne ble produsert fra 1954 fram til konkursen i 1961. To år senere ble alt produksjonsutstyr til blant annet Isabella solgt til Mexico, der produksjonen fortsatte fram til 1970. Totalt er det produsert over 200.000 eksemplarer av denne modellen.

