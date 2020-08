Fotballryktene: – Disse Barcelona-stjernene er til salgs

Det er krise i Barcelona etter en sesong uten et eneste trofé. Quique Setién har forsvunnet ut som trener og erstattet med Ronald Koeman.

Nå er det nederlenderen som skal få skikk på Barcelona, men først må det en skikkelig opprydning til. Ifølge den spanske sportsavisen Sport er flere av klubbens største stjerner uønsket. Luis Suárez har allerede fått beskjed om at han kan finne seg et nytt sted å spille.

Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti og Júnior Firpo har også fått beskjed om at deres fremtid ligger et annet sted enn på Camp Nou.

Rakitic har tilbud fra både England og Italia, men ønsker seg til Sevilla, mens Paris Saint-Germain, Inter og Juventus er på jakt etter Vidal. Júnior Firpo kan gå for 210 millioner kroner, og italienske klubber ønsker seg 23-åringen, men Barcelona vurderer også å låne ham ut.

Mundo Deportivo melder at Philippe Coutinho er ønsket av Koeman når brasilianeren returnerer fra Bayern München etter Champions League-triumfen. Jordi Alba er også en mann i Koemans fremtidsplaner.

Det spekuleres også i fremtiden til Lionel Messi, selv om den argentinske superstjernen er en mann Barcelona vil ha med videre. Tidligere Inter-direktør Massimo Moratti tror ifølge AS at gamleklubben vil ha Messi.

Expressen melder at Djurgårdens norske midtbanespiller Fredrik Ulvestad står på ønskelisten til Toulouse, som forbereder et bud på spilleren som fra før har blitt koblet til Sivasspor. Ulvestad har bare et halvt år igjen av kontrakten med Djurgården. Tidligere Lillestrøm- og Molde-stopper Ruben Gabrielsen er kaptein for Toulouse.

I Chelsea er det også stor aktivitet på overgangsmarkedet, men det er først og fremst med spillere på vei inn. The Times skriver at London-klubben er nær ved å signere Kai Havertz fra Bayer Leverkusen og Thiago Silva fra Paris Saint-Germain. Silva trenger ifølge London Evening Standard 24 timer på å bestemme seg om fremtiden ligger på Stamford Bridge.

Fredrik Ljungberg har forlatt Arsenal, og nå trenger Mikel Arteta ny assistent. The Sun skriver at legenden Dennis Bergkamp er ønsket.

Stuttgart-angriper Nicolás González kan være på vei til Leeds, sier tyskernes sportsdirektør Sven Mislintat, ifølge Yorkshire Evening Post.

Daily Express melder at Everton har fått tilslag på et bud pålydende 370 millioner kroner på Napolis midtbanespiller Allan. Everton skal ifølge Tuttosport sende spissen Moise Kean tilbake til Juventus på lån.