Professor: Sian-lederen kan saksøke staten

Lørdag var Sian-leder Lars Thorsen på Festplassen i Bergen for å tale. Politiet var massivt til stede, men likevel tok noen motdemonstranter seg over sperringene og angrep Thorsen slik at han ble skadd.

– Det som skjedde lørdag var svært alvorlig. For det første var det et angrep på Thorsen, men det var også et angrep på demokratiet. I Norge skal ikke folk bli angrepet for det de sier. Ytringsfriheten er både nedfelt i Grunnloven og i artikkel 10 i den europeiske menneskerettskonvensjon , understreker Strandbakken overfor Bergens Tidende.

Strandbakken, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, mener Thorsen kan reise sak mot den norske stat for ikke å ha oppfylt sine plikter etter menneskerettighetskonvensjonen om å sikre enhvers rett til ytringsfrihet.

– Politiet klarte ikke å hindre at han fikk si sin mening uten at han ble angrepet, og da kan staten bli holdt ansvarlig. Dersom politiet hadde nektet Thorsen å snakke, kunne de brutt både Grunnloven og menneskerettskonvensjonen, sier Strandbakken.

Kan bidra til endring i trusselbildet

Lørdag inviterer organisasjonen Sian til det de kaller «krenkefest» foran Stortinget i Oslo.

Sian skriver ifølge Klassekampen følgende på sine nettsider: «Adidasriddere i Bergen ble krenket av vår teologiundervisning 22.8. Vi inviterer derfor til KRENKEFEST på Eidsvolls plass.» Teksten er illustrert med et bilde av en koran som blir tråkket på.

Leder Lars Thorsen i Stopp islamiseringen i Norge (Sian) ble møtt med en motdemonstrasjon foran Stortinget da han snakket der 4. juli i år. Nå varsler organisasjonen en ny markering i Oslo. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) advarer i sin åpne trusselvurdering mot nettopp den type aktivitet Sian driver med. I sin siste åpne vurdering fra i sommer skriver PST:

«Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer vi bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tida framover. Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme.»

Samtidig skriver PST at oppslutningen om ekstrem islamisme har vært lav de siste årene, men at det kan endre seg:

«Dersom bevisste forsøk på å krenke islam i det offentlige rom uteblir, er det sannsynlig at oppslutningen om ekstrem islamisme i Norge vil være like lav som den har vært de siste årene. Dagsaktuelle saker kan imidlertid skape raske endringer i trusselbildet.»

