Gjorde sjokkoppdagelse hos begravelsesbyrå: – Vi kunne ikke tro det

Søndag rykket brannvesenet i amerikanske Southfield ut for å redde en kvinne i 20-årene. Nødetatene har vært sparsommelige rundt informasjonen om hendelsen, men sier til nettstedet KSTP at livet hennes ikke sto til å redde.

– Utifra pasientens tilstand og medisinske målinger ble det avgjort at hun ikke viste tegn til å være i live, lød rapporten fra brannvesenet.

Etter å ha forsøkt å redde henne i 30 minutter, kom de frem til at hun måtte være død, skriver nettstedet.

– Fylkets rettsmedisiner ble da kontaktet og gitt de medisinske detaljene. Pasienten ble igjen fastslått å ha omkommet, og levningene ble frigitt direkte til familien, slik at de kunne velge hvordan begravelsen skulle foregå, uttaler brannvesenet videre.

– Vi kunne ikke tro det

Men ved begravelsesbyrået James H. Cole, som familien valgte seg ut, ble det gjort en sjokkerende oppdagelse: Kvinnen var fortsatt i live.

– Vi kunne ikke tro det, sier Dave Fornell ved brannvesenet i byen Detroit, som først rykket ut til begravelsesbyrået.

Hun ble videre fraktet til sykehus med kritiske skader, og ligger nå i respirator, ifølge WXYZ. Til TV-kanalen WDIV-TV sier moren at hun er sjokkert over hendelsen.

Skal granskes

– Hjertet mitt er så tungt. Noen erklærte barnet mitt død, og hun er ikke død en gang.

Nå har familien engasjert advokat Geoffrey Fieger i saken, og han er ikke nådig over prosessen.

– De skulle akkurat til å balsamere henne, noe som er skremmende å tenke på. De ville startet med å tappe blodet hennes, sier adokaten.

– Det er et av folks verste mareritt å se for seg at en ringer ambulanse, så sender de deg heller til et begravelsesbyrå i en bag. Da de åpnet den så de bokstavelig henne ligge der, i live, med øynene åpne, fortsetter han.

Advokaten frykter hva dette har gjort med 20-åringens fremtidige helse. Brannvesenet i Southfield har ifølge The Detroit News uttalt at de vil granske hva som gikk galt.