– Demokratene kommer ikke med annet enn ødeleggelse

Til tross for republikanerne lovet et langt lystigere og positivt landsmøte enn motstanderne, kom flere av talerne med dramatiske skildringer om hva som vil skje om Trump taper valget.

Mandag kveld ble USAs president Donald Trump formelt erklært republikanernes kandidat til høstens valg.

– Landet vårt kan gå i en fryktelig, fryktelig retning – eller i en enda mer storslått retning, sa presidenten da.

Rundt klokken 02.30 natt til tirsdag norsk tid startet det TV-sendte showet der en rekke av presidentens støttespillere fortalte hvorfor de mener Trump er et bedre valg 3. november enn tidligere visepresident Joe Biden. I forkant holdt republikanerne kortene tett til brystet, men det ble opplyst om at temaet var «Land of Promise».

Blant talerne var deriblant erkebiskopen i New York, den unge studentlederen Charlie Kirk og ekteparet Mark og Patricia McCloskey, som ble verdenskjent da de rettet våpnene sine mot demonstranter.

Trump-skryt

Kirk (26), uttalte i sin innledning at han ser på 2020-valget som et valg mellom «å beholde Amerika som vi kjenner det eller eliminere alt vi elsker»

– Fra det øyeblikket han kom ned fra den berømte heisen startet han en bevegelse for å ta tilbake styringen av den råtne regjeringen vår, som har ødelagt landet vårt. Vi skjønte det nok ikke da, men Trump er vår sivilisasjons livvakt, uttaler han.

Han mener 2020-valget er det viktigste hittil i amerikansk historie, med ett unntak.

BLE SIKTET: Ekteparet McCloskey ble siktet etter at de rettet våpen mot Black Lives Matter-demonstranter i St. Louis. Foto: Laurie Skrivan

– Dette valget er det viktigste siden 1860, da en mann ved navn Lincoln ble valgt for å redde unionen fra å falle sammen. Dette valget er ikke bare det viktigste i vårt liv – det er det viktigste siden republikken ble reddet i 1865, sier Kirk.

Ekteparet Mark og Patricia McCloskey, som ble siktet etter at de rettet henholdsvis en rifle og en pistol mot Black Lives Matter-demonstranter i nærheten av hjemmet deres i St. Louis, kom også med hard kritikk mot demokratene.

– Demokratene ser ikke lenger på det som myndighetenes jobb å beskytte lovlydige borgere fra kriminelle, men heller at en skal beskytte kriminelle fra ærlige borgere, sier Mark McCloskey.

– Demokratene kommer ikke med annet enn ødeleggelse, følger han opp.

Demonstrantene de rettet våpen mot var på vei forbi eiendommen deres for å demonstrere foran byens borgermesters hus. Ifølge New York Times viser videoer fra hendelsen at demonstrantene var ubevæpnet og ikke oppførte seg truende mot dem.

Forsvarte virus-håndtering

Republikanerne lovet i forkant at deres landsmøte ville være mindre negativt ladet enn det de anklaget demokratene for å være sist uke.

– Demokratene hadde det mørkeste og sinteste landsmøtet i amerikansk historie, uttalte Trump i etterkant.

Men til tross for lovnaden hadde mange av nattens talere til felles at de fortalte om hvor mørk verden ville bli om Trump ikke blir gjenvalgt. Florida-representant og Trump-støttespiller Matt Gaetz sammenlignet en eventuell Biden-seier med en skrekkfilm.

– De vil avvæpne deg, tømme fengslene, låse deg inn i hjemmet og invitere inn MS-13 for å være nabo, uttalte han, med referanse til den kriminelle gjengen.

Også presidentens sønn, Donald Trump Jr., kom med en mørk fremtidsvisjon:

– Joe Biden og den radikale venstresiden kommer for å ta ytringsfriheten din. De vil mobbe deg til stillhet, uttalte han.



I tillegg var koronaviruset et tema som ble tatt opp av flere, skriver nyhetsbyrået AP.

– Som en profesjonell helsearbeider sier jeg uten å nøle at Donald Trumps raske handling og lederskap reddet tusenvis av liv under Covid-19, uttalte sykepleier Amy Ford i en av videoene som ble spilt under innledningen.

Så langt er over 177.000 registrert døde som følge av viruset i USA. Tidligere mandag uttalte Trump, som har fått hard kritikk for å ikke ta viruset alvorlig nok, at han trodde en vaksine kunne komme snart, samtidig som at han ga landets guvernører skylden for å ikke være bedre forberedt tidligere i år.

– Kommer til å vinne

I en uttalelse sent ut i anledning nattens taler sier Trump igjen at han kun tror demokratene kan vinne ved å jukse.

– Den eneste måten de kan vinne dette valget foran oss er ved et valg som er tuklet ved. Vi kommer til å vinne, uttaler han ifølge Reuters.

– De bruker Covid til å kuppe et valg. De bruker Covid for å svindle det amerikanske folk for et rettferdig og fritt valg, sier han videre.