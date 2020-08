Får støtte fra politiske motstandere under republikanernes landsmøte

Men Trumps valgkamp er ikke særlig bekymret over at et 20-talls republikanske politikere har valgt å støtte Joe Biden.

Samme dag som republikanernes landsmøte startet i USA, offentliggjør over 20 republikanske politikere at de heller vil vise sin støtte til president Trumps konkurrent Joe Biden.

På lista er blant annet den tidligere senatoren Jeff Flake, som ofte har kritisert presidenten. Ifølge CNN tar Trump-valgkampen ikke særlig hardt på dette.

– President Trump har overveldende støtte – over 95 prosent – blant ekte republikanske velgere, og gjør det også sterkt hos Bidens kjernevelgere, deriblant svarte amerikanere, latin-amerikanske og fagforeningsmedlemmer. President Trumps suksesshistorie for alle amerikanere vil gi ham seier i november, sier talsperson Tim Murtaugh.

Tidligere kongressmedlem Charlie Dent, som fortalte nyhetskanalen at han aktet å støtte Biden forrige uke, forteller at han ikke liker at det republikanske partiet er blitt så sentrert rundt personen Trump.

– Det er mange tidligere republikanske kongressmedlemmer som er misfornøyde med partiets veivalg. Vi skjønner at partier ikke er statiske, men dynamiske. Men når de forandrer seg, så bør de forandre seg til noe bedre. Jeg tror det er innenfor å si at de er bekymret over at dette partiet er blitt så Trump-aktig, at det er drevet av makten til en mann, uttalte han da.