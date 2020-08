Nasjonalgarden settes inn mot demonstranter i Wisconsin

Guvernøren i Wisconsin setter inn nasjonalgarden for å håndtere protestene etter at en svart mann ble skutt og såret av politiet i byen Kenosha søndag.

Jacob Blake ble skutt i ryggen av politiet søndag og er alvorlig skadd. Blakes advokat, Ben Crump, sier 29-åringens tre sønner var i bilen da han ble skutt.

Hendelsen utløste demonstrasjoner i byen Kenosha, om lag 50 kilometer sør for Milwaukee. Noen demonstranter kastet steiner og satte fyr på biler, ifølge lokale medier.

Sent søndag kveld brant det i noen av gatene der demonstrantene konfronterte politiet. Det ble innført portforbud til mandag morgen. Opprørspoliti sto langs gaten, og i morgentimene ble det brukt tåregass for å spre demonstrantene.

Guvernør Tony Evers i Wisconsin ber demonstrantene om å avstå fra voldsbruk og ødeleggelser og sier at et mindre antall soldater fra nasjonalgarden kommer til å være i byen for å beskytte «kritisk infrastruktur». Samtidig blir det innført portforbud i deler av Kenosha for andre natt på rad.

Demonstrasjoner mot politiet har også startet i New York.

(©NTB)