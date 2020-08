Kjent evangelisk par i hardt vær etter sex-skandale

Mandag denne uken var startskuddet for høstsemesteret til amerikanske Liberty University, en skole som siden starten av 1970-tallet har hatt som formål om å skape kristne forbilder. Samme dag som de nye studentene startet på skolen fortalte en rekke medier, deriblant New York Times, Washington Post og nyhetsbyåret AP, at skolens øverste leder, Jerry Falwell Jr., har trukket seg fra jobben som følge av den siste tidens skandaler.

Flere medier får opplyst av skolen at han er ferdig i jobben, noe skolelederen Fallwell selv bestrider i et intervju med Virginia Business.

– Det er helt feil at jeg har trukket meg, sier han til avisa.

Ifølge The Washington Post får de opplyst om at det kun er økonomiske forhandlinger som gjenstår før dette skjer.

Skapte overskrifter

Fallwell Jr. er en kjent stemme i den amerikanske offentligheten, og skapte overskrifter landet rundt i 2016 da han som en av de første evangelisk kristne lederne ga sin støtte til Trump, en mann som har vært skilt flere ganger. Ifølge avisa har Falwell også vært kjent for å bli kvitt Liberty Universitys store gjeld, forbedre skolens område og sørge for en enorm oppgang i antall studenter.

Men den siste tiden har han helst vært kjent for en rekke skandaler. Den første av dem, et bilde som ble lagt ut på hans Instagram-konto, har ført til at han ikke har møtt på jobb siden tidlig august, skriver nyhetsbyrået AP.

Var allerede i hardt vær

Bildet viste Fallwell Jr. med buksesmekken åpen, magen eksponert og hånda rundt den gravide assistenten til kona hans. I hånda hadde han et glass med noe mørkt han i innlegget insisterte ikke var alkohol. Bildet, som senere ble slettet, har vekket harme, ettersom Liberty University oppfordrer studentene til å kle seg sømmelig og fører et strengt alkoholforbud for sine studenter.

Fallwell Jr. har forsvart bildet med at det var en harmløs spøk, og trakk seg da tilbake fra jobben etter kritikk fra skolens studenter og styre.

Så rammet en ny, mye større skandale. I et intervju med nyhetsbyrået Reuters mandag fortalte en av hans forretningspartnere, Giancarlo Granda, at han i årevis har hatt et seksuelt forhold med Falwells kone, og påsto i intervjuet at den evangeliske lederen pleide å se på dem mens de hadde sex.

– Så på

Liberty University-lederens kone, Becki Fallwell, er også en kjent politisk skikkelse, og var blant annet sentral i gruppen Women for Trump, skriver Reuters.

– Becki og jeg utviklet et intimt forhold, og Jerry nøt å se på fra hjørnet av rommet, uttaler Granda i et intervju med Reuters.

Han hevder han bare var 20 år da forholdet skal ha startet, og han anklager ekteparet for å utnytte ham, selv om han presiserer at han velvillig ble med da forholdet startet. Ifølge Granda møttes de ved et hotell i delstaten Florida.

– Hvorvidt det var umodenhet, naivitet eller manglende stabilitet, eller kanskje en kombinasjon av dem, var dette nok «tankesettet» til ekteparet Falwell da de bestemte at jeg var det ideelle målet for deres seksuelle eskapader, sier han til nyhetsbyrået.

Bekrefter forhold

Det har tidligere vært kjent at han har vært forretningspartner med Falwell Jr, og Granda fikk deriblant deleierskap i et hostel som følge av beskjentskapet med ekteparet.

Reuters, som ikke fikk svar fra paret i anledning artikkelen som offentliggjorde forholdet, har gjennomgått epost- og sms-korrespondanse mellom ekteparet Falwell og Granda som støtter opp mot påstandene om at de hadde et forhold, og at dette etterhvert surnet. Kort tid før de skulle til å publisere artikkelen, gikk Falwell selv ut med en uttalelse i avisa The Washington Examiner, der han bekrefter at noe lignende har skjedd, uten å nevne Grandas navn.

– Becki hadde et upassende personlig forhold med denne personen, noe jeg ikke var involvert i, sier han i uttalelsen.

Fallwell-paret har ifølge Reuters fortsatt ikke besvart deres henvendelser om Grandas historie. Granda på sin side mener tonen mellom dem surnet som følge av at han ønsket å avslutte forholdet, og at det gikk utover forretningene de drev sammen. I sin uttalelse mener Falwell at Granda har forsøkt å utpresse dem.

– Reuters sin artikkel er nitti prosent feil. Alt du trenger å gjøre er å se det vi sendte til Washington Examiner, så ser du hva som er rett, sier Falwell til Virginia Business.

Anklages for utpressing

I uttalelsen mener han seg utsatt for aggressiv utpressing:

– Selv årevis etter dette upassende forholdet var avsluttet fortsatte denne personen å være aggressiv med Becki og meg på mange forskjellige måter. Vi besluttet at vi måtte trekke oss enda mer tilbake fra ham, som resulterte i at han eskalerte truslene om å dele falske og oppdiktede ting om oss, sier Falwell i uttalelsen.

– Eventuelt begynte han å true med å offentliggjøre dette hemmelige forholdet for å med vilje gjøre min kone, familie og Liberty University flaue om vi ikke betalte ham store summer, skriver han videre.