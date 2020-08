Ronaldinho fri etter fem måneder i fengsel

I 171 dager har Ronaldinho sittet i fengsel og husarrest i den paraguayanske hovedstaden Asunción etter at han og broren ble tatt med falske pass.

Nå kan de to imidlertid reise hjem.

Den brasilianske storavisen Globo skriver at Ronaldinho og broren Roberto de Assis mandag ble løslatt av en dommer, etter at han godtok avtalen brasilianerne hadde inngått med paraguyanske myndigheter.

Avtalen innebærer at Ronaldinho (90.000 dollar) og broren (110.000 dollar) betaler totalt 200.000 dollar (1,8 millioner norske kroner) i bøter etter dokumentforfalskningene.

I praksis betyr det at de to brødrene får tilbake 1,4 millioner dollar (12 millioner kroner) etter å ha betalt 1,6 millioner kroner i kausjon da de ble flyttet til husarrest på et lukshushotell i Asunción.

Brødrene ble arrestert 6. mars, to dager etter at de kom til landet med falske pass.

Innledningsvis gikk det mot bøter og en hurtig løslatelse etter at Ronaldinho og broren innrømmet alt, men påtalemyndighetene fikk medhold om varetekt for å etterforske andre mulige forbrytelser.

Etter nærmere fem måneder med etterforskning er det imidlertid konkludert med at det ikke var grunnlag for ytterligere mistanke mot de to brødrene.

De to har hevdet at de ikke kjente til at passene var forfalsket, selv om ingen av dem har paraguayansk statsborgerskap. De hevdet å ha fått dem av noen samarbeidspartnere etter at de landet.

Etterforskningen fikk imidlertid store konsekvenser i Paraguay der flere offentlige tjenestemenn ble arrestert på grunn av organisert dokumentforfalskning og økonomisk svindel.

Fotballstjernen tilbragte 32 dager i et høysikkerhetsfengsel, der han også feiret sin 40-årsdag. Senere ble han flyttet til luksushotellet, der det ifølge søramerikanske medier ofte var besøk og fester.