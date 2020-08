Smitte florerte blant nudister i Frankrike - bes om å dekke seg til

Franske myndigheter sier de er «svært bekymret» etter et koronautbrudd på et nudisthotell sør i landet.

Over 100 personer er bekreftet smittet med covid-19 etter et utbrudd på nudisthotellet Cap d’Agde, skriver France24.

Testresultatene viser at infeksjonsraten - risikoen for å få covid-19 i en befolkningsgruppe - er på 30 prosent blant dem som besøkte hotellet, fire ganger høyere enn blant andre folk i området som ikke har besøkt hotellet, skriver Reuters.

Myndighetene sier at de er «svært bekymret».

Munnbind

Mandag forrige uke ble 38 hotellgjester bekreftet smittet med koronaviruset. Onsdag var ytterligere 57 bekreftet smittet.

Etter at folk reiste hjem, har ytterligere 50 personer blitt bekreftet smittet, skriver France24. Restulat fra nye tester er ventet denne uken.

Myndighetene har nå bedt nudistene om å dekke seg til: med munnbind.

– Gå med munnbind, uansett om du er libertiner eller ikke, sier myndighetene.

De ber dem også om å holde avstand. Ifølge myndighetene er det trolig brudd på avstandsreglene som har ført til koronautbruddet.

– Budskapet er det samme for alle: Bruk munnbind, vask hendene og hold avstand, uansett om du er libertiner eller ikke, sier helsedirektør Pierre Ricordeau, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at de ikke har lyktes med å få en kommentar fra hotellet Cap d’Agde, som reklamerer seg selv om et sted for nudister og libertinere.

Populært

Som følge av utbruddet har myndighetene innført lokale smittevernregler. Blant annet må alle personer som er på hotellet, gå med maske, og det er ikke lov til å samle mer enn ti personer. Folk som hadde planer om å besøke hotellet, bes også om å utsette besøket.

Cap d’Agde er et stort hotellkompleks som er et av Frankrikes eldste og største nudisthotellet. Titusenvis besøker hotellet hver dag om sommeren.

Frankrike har i pandemien hatt 47 koronadødsfall per 100.000 innbygger. Til sammenligning har Norge hatt 5.

Søndag ble det registrert et rekordantall nye smittede etter at samfunnet åpnet opp igjen, med 5000 nye tilfeller.