Klassekontringer ga Ingebrigtsens første Brann-seier

Stabæk-Brann 0-2

Kåre Ingebrigtsen kunne mandag kveld juble for sin første seier som Brann-trener etter 2-0 borte mot Stabæk.

Robert Taylor ga laget ledelsen på en kontring, før Daouda Bamba punkterte kampen på overtid med sin første scoring på elleve kamper, også det etter en kontring.

– Jeg prøvde å være rolig og å følge instinktet mitt. Jeg er veldig glad for at det fungerte i dag, sier Bamba til Eurosport etter kampen.

– Jeg har ventet lenge på det. Jeg har prøvd virkelig hardt.

Lettelse

Bamba feiret hemningsløst med sin nye trener etter scoringen, og forteller at han har fått beskjed om å slappe av og smile av sin nye trener.

– Det har vært veldig, veldig bra fra dag en med ham. Han har sagt bare positive ting, så jeg er veldig glad for å vise ham at jeg kan.

– Det var veldig deilig med tre poeng og ikke minst at Bamba scoret. Han har vært god på trening og scoret mye mål. Det er viktig for oss, og det er viktig for ham, sier Kåre Ingebrigtsen til Eurosport.

Han forteller at de har jobbet mye med avslutninger på trening den siste uken.

Treneren slår fast at en Brann-spiss med et velfungerende lag rundt seg bør kunne score ti-15 mål på en sesong. Scoringen var Bambas fjerde så langt.

Den offensive fotballen han har lovet å levere var i beste fall bare synlig i enkeltangrep om man legger godviljen til, men etter timen kom kontringen som bør gi håp for fremtiden.

– Det var veldig viktig for Brann og Kåre I. med en seier. Stabæk på Nadderud er alt annet enn enkel oppgave, og kontringen Brann scorer 1-0 på er det høy klasse over, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Spennende trio

Robert Taylor tok seg inn i feltet og trillet den ut til Daouda Bamba som prøvde å plassere ballen ned i hjørnet, men den måltørkerammede angriperen traff innsiden av stolpen. Ballen trillet gjennom hele femmeteren og til Taylor som fikk satt inn 1-0.

2-0-målet var en perfekt stikker fra Daniel Pedersen på egen banehalvdel til Bamba som løp fra Stabæk-forsvaret, fintet ut Sandberg og trillet ballen i det åpne buret.

– Bamba, Taylor og Gilbert Koomson er en angrepstrio jeg tror Kåre får langt mer ut av enn det LAN klarte, spår Mathisen.

Med Branns triumf byttet lagene plass på tabellen, bergenserne er nå nummer sju, mens Stabæk er nummer åtte.

Keepertrøbbel

Kampen var sjansefattig og særlig før pause.

Ingebrigtsen møtte litt motgang før kampstart da Håkon Opdal pådro seg en skade på oppvarmingen. Markus Olsen Pettersen tok plassen mellom stengene, mens bergenserne ikke hadde en målvakt på benken. Det viste seg imidlertid ikke å bli særlig utslagsgivende.

– Han leverer en solid kamp mellom stengene, og det er imponerende med tanke på hvordan han ble kastet inn. Stabæk har riktignok et par store sjanser, og Olsen Pettersen hadde metallet på sin side i kveld, sier Mathisen.

Traff stengene

Ikke minst fordi hjemmelaget slet med å treffe innenfor stengene på de få sjansene de skapte. Oliver Edvartsen var nærmest scoring for hjemmelaget i første omgang da han traff stolpen etter bare tre minutter.

I andreomgang var Erik Botheim nærmest utligning da han traff tverrliggeren med en heading.

Brann fikk en sjanse til å doble ledelsen ti minutter etter Taylors ledermål. Nok en gang var det Taylor og Bamba som var involverte. Sistnevnte var nær å plukke opp en retur fra Marcus Sandberg etter førstnevntes skudd.

Da Stabæk kastet alle mann i angrep på overtid kom 2-0-scoringen som sementerte Branns seier.