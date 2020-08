Nordmann hasteinnkalt som Tour de France-reserve

Lotto Soudals Carl Fredrik Hagen har i dag fått beskjed om å reise til Frankrike i morgen for å være standby til Tour de France.

Lagkamerat Tim Wellens skadet seg under en treningstur fredag og måtte melde forfall. Da TV 2 tok kontakt med Hagen tidligere mandag for å sjekke muligheten for at han skulle erstatte belgieren, var svaret nei. Det ble også bekreftet i en pressemelding fra Lotto Soudal, som fortalte at Frederik Frison kommer inn for Wellens.

Men i løpet av dagen har det skjedd mye. Hagen har nå fått telefon fra Lotto Soudal-ledelsen med beskjed om å pakke bagen. De ønsker å ha ham i Nice frem til Tour de France starter lørdag - hvis det skulle bli behov for å gjøre endringer på åttemannslaget. Frykten er i hovedsak en positiv korona-test blant en av rytterne. Da vil også romkameraten ryke.

Hagen og Tomasz Marczynski er dermed blitt kalt ned til Frankrike som reserver.

– Vi forventer ikke at han skal starte, men hvis så likevel skjer, så blir det som ren hjelperytter. Da blir det å passe på spurteren til Lotto, Caleb Ewan, i fjellene, forteller Hagens trener, Erik Nordby, til TV 2.

– Hvis Carl Fredrik blir tatt med på Tour de France-laget, så vil det gå utover andre muligheter. Han skulle egentlig satse på Giro d´Italia i høst, men den starter bare kort tid etter Touren, så da henger den i en tynn tråd, legger Nordby til.

Dette kom veldig bardust på hovedpersonen, som imponerte med en 8. plass sammenlagt i Spania Rundt i fjor.

– Sannsynligheten for å skulle sykle Tour de France er minimal, slik jeg forstår det. Men skulle en av gutta teste positivt for Covid-19 onsdag eller torsdag, så kommer jeg til å steppe inn. Om alt er normalt med helsen til de åtte som er tatt ut, så reiser jeg hjem igjen fredag til nye ti dager med karantene, sier Hagen - som for en uke siden returnerte til Norge fra Criterium du Dauphine.