Sanner: – Glad for en rask løsning

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet fram til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier finansministeren i en pressemelding.

Etter et ekstraordinært møte i Norges Banks hovedstyre mandag ettermiddag ble det klart at Tangen vil avvikle sitt eierskap i AKO Capital, og at utbytte- og stemmerettighetene vil bli overført til AKO Foundation. Tangen vil også endre forvaltningen av sine personlige investeringer slik at de trekkes ut av AKO-fondene og plasseres i bankinnskudd.

– Nå er det viktig at vi alle gjør det vi kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit, sier finansministeren.

Sanner har tidligere varslet at han vil gjennomgå ansettelsesprosessen for å se om det er læringspunkter i denne saken for Finansdepartementets del.