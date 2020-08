«Mission Impossible»-regissør deler bilder fra innspilling

GOD KVELD NORGE (TV 2): Regissør Christopher McQuarrie er på plass for innspilling av den nye «Mission Impossible»-filmen.

I disse dager er film-crewet til den nye «Mission Impossible»-filmen i full sving, både høyt og lavt.

Tidligere ble det kjent at hele 12 helikopter skal i lufta for å bistå under innspillingen av den storslåtte Hollywood-filmen med Tom Cruise i hovedrollen.

Innspillingen foregår i området rundt Romsdalen, nærmere bestemt Åndalsnes og Hellesylt. Detaljene rundt prosjektet med kodenavn «Libra», holdes tett til brystet, deriblant når selveste Cruise ankommer for filming.

Nå vet vi derimot med sikkerhet at regissør Christopher McQuarrie er på plass.

Deler flere bilder

McQuarrie har nylig delt et bilde fra Rauma på sin private Instagram, hvor han står sammen med flere i crewet høyt oppe i fjellet, like ved spektakulære Trollveggen. Det ser også ut som at smittevernstiltakene er på plass, da alle på bildet har på seg munnbind.

Bildet fører dessverre ikke med seg mer informasjon, men blar du deg lenger ned i feeden til regissøren, kan du se flere bilder fra Norges land.

McQuarrie er kjent som både regissør og manusforfatter, og har blant annet jobbet på kjente Hollywood-filmer som «The Tourist» og «Top Gun». Han var også manusforfatter for Mission «Impossible: Fallout», men har altså nå tatt over regissør-stolen.

Blir ikke Norge i filmen

Høsten 2017 var skuespiller Tom Cruise på plass for å filme en rekke spektakulære stuntscener, blant annet på Preikestolen i Rogaland, til «Mission Impossible: Fallout». Den gang var det mange som sukket tungt da det ble kjent at Preikestolen ble "flyttet" til Kashmir-fjellene mellom India og Pakistan. Denne gangen ser det heller ikke lyst ut for referanser til Norges land.

Tom Cruise på telefon: – Alle i Norge har vært hjelpsomme

Nylig inntok en spesiell vogn, togstasjonen på Åndalsnes. Togsettet er etter øye å se, utsmykket som den kjente «Orientekspressen». Den er forbundet med litteraturhistoriens mest kjente mord og er en rute mellom London, Paris og Istanbul.

Med andre ord, langt unna Møre og Romsdal og fredfulle Åndalsnes.