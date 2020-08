Vår Staude om deltakelsen: – Da kan jeg bli masete

Årets sesong av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» ble et av Norges største seriesuksesser. Nå er det duket for innspilling av en ny sesong, også denne gangen med en god blanding kjendiser.

– Jeg har alltid vært litt sånn at når jeg går tur med barna mine, og de henger litt etter, så kan jeg være litt sånn irriterende, sånn masete, forteller Vår Staude til God kveld Norge.

Staude er blant de ti deltakerne som skal konkurrere om tittelen «Norges tøffeste kjendis».

NYE UTFORDRINGER: Vår Staude har fått beskjed av barna hjemme om å ikke være over-positiv. FOTO: MORTEN BENDIKSEN

– Jeg er veldig glad i å gå i fjellet og elsker oppoverbakker! Er generelt glad i det enkle livet, men det jeg er spent på er at jeg skal gjøre det med veldig mange jeg ikke kjenner, det kan bli litt nært å være så intim, sier hun.

Hyller Ari Behn

Den nye sesongen skal sendes på TVNorge og Dplay til våren, og disse ti kjendisene skal kjempe om seieren:

Per Heimly (48), fotograf

Per Heimly er en etablert kunstfortograf i Norge. Han var også en nær venn med avdøde Ari Behn i mange år, og i 2011 reiste de verden rundt sammen i TV-programmet «Ari og Per».

– Ari sa at hvis det var et TV-program han kunne tenke seg å være med på, så var det 71 grader nord. Det er litt for å hylle han at jeg gjør det. Ari er med på den turen her, sier Heimly.

FØDT I ØDEMARKA: Per Heimly forteller at faren hans alltid har vært skogens konge, men at han selv aldri var så opptatt av slikt. FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Victor Sotberg (29), programleder og Youtuber

Victor Sotberg, også kjent som «FlippKlipp Victor», er programleder og Youtuber. Hans private kanal på YouTube, Victor Sotberg, har over 122 000 abonnenter og over ti millioner avspillinger. 29-åringen var deltaker i fjorårets «Skal vi Danse», hvor han danset seg inn til en tredjeplass.

– Jeg har aldri vært en av de tøffe, sterke guttene, og noen ganger har jeg følt at i et program som 71 er det de tøffe guttene og jentene som vinner. Men jeg vil gjøre det absolutt beste jeg kan, forteller han.

NYTT TERRENG: Victor Sotberg skal bevege seg over fra danseparketten til stupbratte fjell. FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Isabell Raad (26), influenser

Isabell Raad ble først kjent gjennom deltakelsen i realityserien «Paradise Hotel» i 2015. Siden den gang har hun gitt ut bok og var i fjor med som deltaker på «Skal vi Danse».

Denne høsten kommer også Raad med egen TV-serie, hvor vi skal bli bedre kjent med 26-åringen og hennes fortid.

– Jeg kan svømme kanskje ti meter, maks. Faller jeg ut i elven dør jeg, forteller Raad, og innrømmer at hun ser likheter mellom seg og fjorårets deltaker og realitystjerne Melina Johnsen.

– Jeg tror vi har litt samme utgangspunkt, men jeg er ikke så klagete! påpeker hun.

UT AV KOMFORTSONEN: Isabell Raad tror at påmeldingen er langt fra det folk forventer av henne. Foto: FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33), tidligere langrennsløper

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var en av Norges mest populære langrennsløpere, da hun i år la skiene på hylla til fordel for legestudie.

I tillegg til å ha vunnet to VM-sølv og fem VM-bronser som senior, har hun tre individuelle VM-gull og to laggull som junior. Jacobsen har også vært på pallen i verdenscupen 56 ganger. I 2015 ble hun tildelt Egebergs Ærespris for sine prestasjoner i langrenn og friidrett.

– Jeg har ikke noen fordel som idrettsutøver, men med min bakgrunn har jeg en fordel av at jeg er fysisk ganske sterk, også tåler jeg å bli pressa. Har i tillegg veldig lite behov for dusj og vask, forteller Jacobsen.

IKKE FISEFIN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er ikke redd for å leve det simple liv. FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Fay Wildhagen (27), artist og gitarist

Fay Hau Wildhagen er en norsk artist, gitarist og låtskriver fra Bærum i Oslo. Wildhagen fikk sitt gjennombrudd i 2015 med låten «Snow». Siden den gang har hun vært nominert til Spellemannprisen og Amanda for sin musikk.

I fjor ble det kjent at 27-åringen var sammen med P3-profil Silje Nordnes.

– Min største utfordring blir å stå opp om morgenen. Der er jeg skikkelig dårlig. Jeg er en idiot om morgenen, forteller Wildhagen.

TURVANT: Fay Wildhagen føler det er en trygghet at hun har vært mye ute i naturen før. FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Iselin Guttormsen (33), influenser og sexolog

Tobarnsmor Iselin Guttormsen ble for alvor kjent gjennom TV 2-programmet «Bloggerne». 33-åringen er utdannet sexolog og driver podcasten «G-punktet», hvor hun snakker med kjendiser om sex og samliv.

– Jeg har så vanvittig høydeskrekk, det er mitt svake punkt. Også frykter jeg å framstille meg som totalt idiot fordi jeg ikke kan svare på quiz. Hvis jeg blir stressa og får hjerneteppe, forteller Guttormsen.

VEKK FRA FAMILIEN: Iselin Guttormsen tror det blir tøft å være borte fra barna. FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Steffen Iversen (43), tidligere fotballspiller

Steffen Iversen er tidligere landslagspiller og fotballproff . I dag er han spillende hovedtrener for den norske klubben Sportsklubben Trygg/Lade. I 2018 deltok han i Mesternes Mester, men med en lang historie med idrettskader, måtte han trekke seg fra programmet.

– Skadene er helt fint. Ryggen som er litt problematisk, men den blir jo bedre av å gå, så da håper jeg den blir bedre av mange turer, forteller Iversen.

COMEBACK: Han måtte trekke seg fra Mesternes Mester i 2018, men nå er han mer enn klar. FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Henrik Elvestad (47), komiker

Henrik Elvestad er komiker, skuespiller og programleder. For de fleste er han kjent gjennom programmer som Golden Goal, Nissene på Låven og mannen bak bak figuren «Timothy Dahle».

– Det er kanskje meg som blir arvtager etter Jon Almaas. Men det er noe med å gå så høyt ut og mene at dette kan jeg, det er dumt det vettu. Plutselig står du og klør deg i huet, forteller Elvestad.

ARVTAGER: Henrik Elvestad ser noen likheter mellom seg og fjorårets vinner Jon Almaas . FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Adrian Sellevoll (22), artist

Adrian Sellevoll ble kjent etter sin deltagelse i realityserien Ex on the beach, og har siden da deltatt i «Skal vi danse» og «Farmen kjendis.»

Realityprofilen har tidligere vært åpen om at han har slitt med alkoholproblemer.

– Jeg skal prøve å ikke ligge like mye i sengen som på Farmen. Tror jeg har litt bedre fokus denne gangen, for korona har gjort meg til et nytt menneske. Jeg går ikke på fest f.eks, forteller Sellevoll.