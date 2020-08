Det britiske luksusbilmerket, Bentley, ble etablert med egen importør i Norge i 2019. Bak satsingen står bilbransje-veteranen Nils Tronrud. Han har etablert selskapet Brooklands Motors, som står for import og salg av Bentley.

I starten holdt man til i lokalene til Motorpool, som driver med salg av Jaguar og Land Rover. Men akkurat nå er de splitter nye lokalene på Billingstadsletta i ferd med å ferdigstilles. Dermed vil Bentley endelig få sin egne butikk.

Om du ikke kjenner så mye til dette merket, er du tilgitt. De har altså nylig etablert seg i Norge, og er rettet mot de som har godt over middels høy kjøpekraft. Innstegsmodellen, den ladbare SUVen Bentley Bentayga, koster nærmere 3 millioner kroner. Det sier kanskje det du trenger å vite?

1.400 kvadratmeter

Kjøper du en ny Bentley, er det med andre ord noe du unner deg. Og akkurat det var det faktisk rundt 20 nordmenn som gjorde i fjor. I år er målet å øke omsetningen ytterligere, selv om Covid-19 naturligvis har hatt en påvirkning på salget.

Målet er å selge 70-80 biler totalt, når alt er på plass.

Et viktig ledd for å hanke inn flere kunder, er den nye butikken som nå skal åpne dørene. Rundt 1.400 kvadratmeter har Bentley fått til rådighet – fordelt på to salgshaller, verksted, varelager, parkeringskjeller og vaske-/klargjøringshall.

Christian Gottschalk utenfor lokalene som åpnes offisielt 1. september.

Fikk frysninger

– Det er virkelig moro! Dette har vi ventet på – og jeg må si jeg fikk frysninger da Bentley-skiltet ble montert på fasaden. Enn så lenge har vi ikke fått inn annet enn en del møbler. Men fredag kommer også bilene innenfor dørene. Da skal det ikke se så tomt ut her, smiler Christian Gottschalk. Han er daglig leder for Bentley i Norge.

Med seg har har to selgere – mens to teknikere (som andre merker gjerne kaller mekanikere) skal drive med service, vedlikehold og reparasjoner.

Verkstedet er lyst og romslig – og byr på helt nytt utstyr.

Skal ha egen bar

Ved salg av såpass eksklusive biler som vi snakker om her, er det kanskje ikke overraskende at man også har funnet plass til en bar i lokalene.

– Ja, det måtte vi ha. Det er greit med noen bobler i forbindelse med overlevering av bilene, vet du.

Store deler av veggen mot veien består av glass. Det gjør at de som vil drømme seg bort, har god innsikt til bilene.

Moderne verksted

– Det er viktig at vi har mye naturlig lys og at bilene er godt synlige fra utsiden. I tillegg var vi opptatt av brede og gode porter, som gjør det lett å få biler ut og inn. Romslige parkeringsplasser for kundene, er også viktig. En del av disse bilene er jo ganske store, fortsetter Gottschalk.

Inne på verkstedet er alt det mest moderne utstyret, som trengs til vedlikehold av både nye og eldre biler. Også her er det mye glass, som gir innsyn til hva som blir gjort.

– Her kan nerdene følge med på hva som skjer på verkstedet.

Bentley representerer noen av de dyreste bilmodellene på det norske markedet. Startprisen er på godt over 2 millioner kroner.

Åpner 1. september

Offisiell åpningsdato er 1. september. Det samsvarer også godt med lansering av en fornyet utgave av merkets bestselger, SUVen Bentley Bentayga.

Den kommer til den norske importøren like etter åpningen — og de første kundene vil få den nye modellen levert rundt nyttår.

Først ut er V8-modellen. Neste sommer regner man dessuten med å starte leveringene av den nye utgaven som ladbar hybrid. Da snakker vi virkelig SUV på øverste hylle.

