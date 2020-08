Trond Giske: – Jeg er ydmyk og rørt

Trond Giske sier han er ydmyk og rørt over støtten fra mange kommunepartier etter at han ble innstilt som leder av Trøndelag Arbeiderparti mandag ettermiddag.

– I dag har valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti bedt meg om å ta på meg oppgaven med å lede fylkespartiet. Jeg er ydmyk og rørt over støtten fra mange kommunepartier i Trøndelag og fra en enstemmig valgkomité, skriver han på Facebook.

En enstemmig valgkomité har innstilt Giske som leder.

Varaordfører i Rennebu, Marit Bjerkås, er innstilt som organisatorisk nestleder. Ordfører i Nærøysund Amund Hellesø er innstilt som politisk nestleder.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Giske mandag, men i sitt Facebook-innlegg skriver han at «med respekt for partidemokratiet og medlemmene som møtes til årsmøte til helgen, er dette min kommentar nå».

Videre i innlegget skriver han blant annet at han «har sagt ja til å være med å bygge et sterkt og samlet lag for å vinne gjennomslag for våre saker».

Heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han kommer til å kommentere innstillingen før en ny ledelse er valgt.

Selve valget av ny fylkesledelse skjer på fylkesårsmøtet til helgen.

Gahr Støre sier dog at han har forståelse for at innstillingen skaper debatt, men sier at det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse.