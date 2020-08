Tysk sykehus: Tester av Navalnyj viser tegn på forgiftning

Sykehuset som Putin-kritikeren har vært innlagt på siden lørdag, sier at testene viser tegn på forgiftning.

I en uttalelse sier sykehuset Charité mandag ettermiddag at tilstanden hans fortsatt er alvorlig, melder nyhetsbyrået AP.

Hva slags stoff Aleksej Navalnyj har blitt utsatt for, er ukjent for legene, heter det videre i uttalelsen.

Legene som har undersøkt russeren sin han kom til Tyskland lørdag, sier at de har funnet kolinesterasehemmere i kroppen hans. Det er et bredt spekter av stoffer som finnes i flere medikamenter, men også i plantevernmidler og nervemidler, skriver nyhetsbyrået AP.

– Pasienten er innlagt ved en intensivavdeling og er fremdeles i kunstig koma. Tilstanden hans er fortsatt alvorlig, men han er foreløpig ikke i akutt livsfare, skriver de.

Imidlertid kan det ikke utelukkes at Navalnyj vil få alvorlige skader.

– Utfallet av sykdommen er uklart, og senskader, særlig knyttet til nervesystemet, kan ikke utelukkes på nåværende tidspunkt, uttaler sykehuset.

Regjeringen: Trolig forgiftet

Den tyske regjeringen tror at det er ganske sannsynlig at Navalnyj ble forgiftet.

Russeren ble fløyet fra Sibir lørdag.

Det var mens han var på et fly fra Sibir til Moskva torsdag morgen at han ble livstruende syk.

– Vi har å gjøre med en pasient som ganske sannsynlig ble forgiftet, sa Steffen Seibert, talsmann for statsminister Angela Merkel, tidligere mandag.

En annen tjenestemann i regjeringen, Dirk Wiese, sa tidligere mandag til den tyske rikskringkasteren ZDF at det ennå ikke er klarlagt hvilke forhold som førte til at Navalnyj ble livstruende syk torsdag.

Fant ikke gift

Navalnyj er en av Russlands mest kjente Putin-kritikere og korrupsjonsjegere, og hans familie og støttespillere er overbevist om at han ble forgiftet, og at det er snakk om et drapsforsøk.

Russiske leger har sagt at de ikke fant noe gift i prøvene fra den russiske opposisjonspolitikeren, som torsdag ble syk på en flyging til Moskva.

På en pressekonferanse mandag gjentok to leger ved sykehuset i Omsk at det ikke ble funnet spor etter gift i prøver tatt fra Navalnyj.

Saken oppdateres.