Venter med å avhøre Northug til politiet har mottatt blodprøvesvar

Det opplyser politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Tidligere har politiet sagt at Northug ville bli avhørt i nær fremtid. Det samme har Northugs egen forsvarer, advokat Hallvard Helle, bekreftet.

– Det er fornuftig å vente med avhør til analysen foreligger. Det er i tråd med det politiet og jeg har snakket om, sier Helle til TV 2 mandag.

– Er han villig til å forklare seg for politiet?

– Det er helt på det rene at Northug skal forklare seg for politiet, men det vil først skje når resultatet av blodprøven er klar, sier han.

– Krever stort mot

Fredag holdt Northug en pressekonferanse i Trondheim der han fortalte at han har et omfattende rusproblem.

Han erkjente også at politiet fant ti gram kokain hjemme hos ham, og at han hadde kjørt i over 200 kilometer i timen i 80-sonen. Han filmet råkjøringen med mobiltelefonen sin.

BILEN: Petter Northug ble stoppet av politiet etter å ha råkjørt på E6. Bilen han kjørte med, en Jaguar F-TYPE med 575 HK og med en toppfart på 322 km/t ble tauet inn til en inntauingstomt i Lillestrøm. Foto: NTB Scanpix

– Å fortelle om egne rusproblemer på den måten krever stort personlig mot, sier forsvareren.

Politiadvokat Ekeberg ønsker ikke å svare på om pressekonferansen vil få betydning for politiets etterforskning på noe vis.

– Politiet har registrert at siktede uttalte seg på fredag, men jeg ønsker ikke å gå i detalj på det som fremkom der, sier hun.

Vil ikke snakke om pengene

På pressekonferansen fortalte Northug at politiet fant 40.000 kroner i kontanter i bilen hans, men at politiet, ifølge 34-åringen, ikke gjorde noe med dette.

– Jeg kan ikke uttale meg om hvordan politiet stiller seg kontantbeløpet som ble funnet i bilen, sier Ekeberg til TV 2 mandag.

Fremdeles er Northug siktet for tre forhold: Råkjøring, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av kokain. Northug uttalte selv at han følte seg fin da han satte seg i bilen og kjørte hjem fra sommerskiskole i Trysil.

– Siktelsen er ikke endret siden lørdag 15. august. Den videre etterforskningen av saken vil avgjøre om det er grunnlag for å endre siktelsen, sier Ekeberg.