Syrstad Engen og Wolfsburg til Champions League-finale

Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg er klare for Champions League-finalen.

Det er klart etter 1-0 i semifinalen mot Caroline Graham Hansens Barcelona tirsdag.

Dermed får tyskerne muligheten til å revansjere finaletapet i samme turnering fra to sesonger tilbake, mens Syrstad Engen kan vinne det gjeveste trofeet på klubbnivå i sin første sesong i storklubben.

– Det er så sterkt å ta denne seieren, og jeg kan fortsatt ikke helt forstå det. Hva skjedde nå? Vi er i finalen i Champions League etter en tøff, slitsom, morsom og nervepirrende kamp, skriver den norske finalisten i en SMS til TV 2 etter kampslutt.



Begge ropte på straffe før pause

Oppgjøret ble spilt på nøytral grunn, i San Sebastián i Spania, og det var en jevn og severdig kamp mellom to gode lag. I en 1. omgang der Barcelona etter hvert fikk overtaket, følte begge lag seg snytt for straffespark før halve omgangen var gått.

Etter snaue kvarteret slo Graham Hansen et hjørnespark som angrepsesset Asisat Oshoala fikk stusset videre fra første stolpe. Ballen gikk via hånden til Wolfsburg-forsvarer Kathrin Hendrich på sin vei mot målet, der tyskernes keeper Friederike Abt fikk avverget med en strålende redning.

Den ungarske dommeren Katalin Kulcsár tok imidlertid aldri fløyten til munnen, noe hun heller ikke gjorde i motsatt boks drøye fem minutter senere. Da gikk Alexandra Popp i bakken etter uvørent forsvarsspill fra Marta Torrejón, som på klønete vis var for hard i ryggen på Wolfsburg-kapteinen.

VAR skal for første gang implementeres i denne turneringen for kvinnene denne sesongen, men ikke før i selveste finalen søndag. Hadde videoteknologien vært på plass i San Sebastián tirsdag kveld, kunne ting sett annerledes ut de første 45.

Graham Hansen sentral i store Barcelona-sjanser

Foruten straffesituasjonene var det et to øyeblikks magi fra Graham Hansen som skapte de største sjansene i omgangen. Først var det en herlig kamuflert utsidepasning fra den norske stjernen som nok en gang foret Oshoala, som alene med keeper fikk til en chip. Dessverre for katalanerne gikk den imidlertid like utenfor buret til en utrusende Abt.

Fem minutter før hvilen var kantspilleren nære selv mot sin gamle klubb. For anledningen plassert med utgangsposisjon til venstre, dro hun seg på lekkert vis inn i banen, vendte vekk en forsvarer og avsluttet mot det nærmeste hjørnet. Igjen måtte de blå- og rødkledde dessverre konstatere at avslutningen havnet på utsiden av stolpen, denne gang faktisk også via metallet.

Wolfsburg scoret etter Syrstad Engen-involvering

Syrstad Engen var betydelig mer anonym enn sin norske landslagsvenninne før hvilen, men gjorde en god jobb defensivt for et Wolfsburg-lag som fikk kjørt seg i perioder av 1. omgang.

Drøye ti minutter ut i 2. omgang skulle også Wolfsburg-jentene få belønning for å ha ridd av stormen. Tyskerne hadde klart å flytte spillet noe høyere i banen, og nettopp Engens flotte spillvending var med på å skape rom på høyresiden. Et innlegg fra Svenja Huth skapte klabb og babb i Barcelona-feltet, og til slutt var det svenske Fridolona Rolfö som fikk dunket 1-0 i nettet fra kloss hold.

Utover i omgangen bølget oppgjøret frem og tilbake, og det var nære ved både dobling av ledelsen fra tyskerne og utligning fra katalanerne. Nærmest kom Barcelona da Graham Hansen drøyt ti minutter før slutt dro seg ned langs høyresiden og foret Jennifer Hermoso med et flott innlegg langs bakken, men fra kloss hold klarte ikke Barca-stjernen å ekspedere legget i nettet. En heroisk forsvarsjobb fra Hendrich fikk nemlig avverget faren.

Wolfsburg-forsvaret hang også i tauene da det oppstod en tøff situasjon ett minutt på overtid. Et innlegg fra siden endte med at keeper Abt ruste ut fra streken for å bokse og dundret inn i en Graham Hansen som ble liggende etter smellen. På merkelig vis dømte kampens dommer frispark mot Barcelona i den situasjonen, og det ble også deres siste reelt farlige visitt i tyskernes boks.

Tyskland mot Frankrike i finalen

Nærmere kom nemlig ikke katalanerne, til tross for spillemessig dominans, og dermed blir det Tyskland mot Frankrike også i kvinnenes finale i Champions League. På herresiden av samme turnering vant Bayern München 1-0 over PSG i samme finale søndag.

Syrstad Engen og Wolfsburgs finale spilles i San Sebastian søndag. Hvem som blir motstander blir klart onsdag kveld. Da møter Lyon, som har vunnet turneringen de fire siste sesongene, sin ligarival PSG med blant andre norske Karina Sævik på laget.