Forrige uke var det skolestart over hele Norge. Spente elever kom tilbake fra ferie – mens tusenvis av førsteklassinger fikk sitt første møte med skolen.

Utrykningspolitiet (UP) varslet i forkant av skolestarten at de ville være aktivt ute og kontrollere trafikken rundt svært mange skoler. Det har de tradisjon for å gjøre. Her handler det om å sjekke farten – og slå ned på ulovlig mobilbruk, for å nevne noe.

Men selv om UP advarer på forhånd, er det mange som likevel ikke holder seg i skinnet.

57 km/t i 30-sonen

På egen Facebook-side forteller UP nå at de ved en barneskole i Vestfold delte ut hele 21 reaksjoner til bilister som kjørte for fort.

– Den kjappeste av dem ble målt til 57 km/t i 30-sonen og mistet dermed førerkortet. Vi ber stadig samtlige trafikanter om å overholde fartsgrensene og ta hensyn i trafikken - spesielt til skolebarna, skriver UP.

Fart er for øvrig et av UPs viktigste satsingsområder, slik det har vært i en årrekke. Bakgrunnen for dette er at for høy hastighet er en av de viktigste enkeltårsakene til alvorlige trafikkulykker.

UP advarte – likevel gikk bilistene i fella

Mange bryter fartsgrensene også utenfor barneskoler. Foto: UP.

Mer råkjøring

I fjor ble gjennomsnittlig mer enn 1.740 bilførere kontrollert av UPs folk hver eneste dag, hele året gjennom. I alt ble 635.677 kontrollert for rus og fart mot 528.532 i 2018 – en økning på solide 20 prosent.

UP har uttrykt bekymring for at det har blitt mer råkjøring på norske veier de siste månedene. Under korona-nedstengningen ble det mindre trafikk på veiene. Likevel ble ikke antall fartsovertredelser redusert tilsvarende.

Som et forebyggende tiltak mot råkjøring, publisert UP tidligere i sommer en stor oversikt over prioriterte veistrekninger.

I byene holder de tett – mens bygdefolket advarer om kontroller

Er også på andre steder

På et tre siders langt dokument, som du kan lese her, opplyser UP konkret hvilke veier og områder de vil prioritere fremover.

Bare i UP-distrikt Øst er det listet opp hele 38 forskjellige veistrekninger på totalt 1.919 kilometer.

– Dette er et offentlig dokument som presenterer strekningene som har flest alvorlige ulykker og høy fart. I et forebyggende perspektiv ønsker vi å opplyse om at det er disse strekningene UP prioriterer. Vi er også på andre steder, som for eksempel ved klagesteder som har lave fartssoner, fortalte UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

Ser du hvor UP befinner seg på dette bildet?

