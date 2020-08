Kaotisk start på Liverpool-oppkjøringen: – Ingen hadde trodd dette for noen dager siden

Jürgen Klopp og Liverpool ønsket som de to siste årene å legge en del av sesongoppkjøringen til Évian-les-Bains i Frankrike.

Men i siste liten måtte planene avlyses fordi området ble ført opp på Storbritannias liste over land som gir 14 dagers karantene ved retur til det britiske øyriket. I stedet ble treningsleiren flyttet til Østerrike.

– Så langt kunne jeg ikke vært mer fornøyd. For ti-elleve dager siden hadde vi ingen anelse om vi kunne dra på samling. Vi hadde ingen løsning, sier Klopp til klubbens nettsider, og takker arrangørene av treningsleiren.

– Det er utrolig. Dette er en av de beste treningsleirene vi har hatt, og ingen hadde trodd dette for bare noen dager siden. Det er helt supert, sier Klopp.

Slipper karantene

Forrige uke ble Østerrike lagt til listen over land som krever 14 dager karantene for reiser til England.

Ifølge Sky Sports slipper imidlertid Liverpool-spillerne dette etter å ha fått godkjent en søknad til Det engelske fotballforbundet. At seriemesterne spiller treningskamper på turen, skal ha vært avgjørende.

Liverpool vant den første treningskampen i Saalfelden 3-0 over tyske Stuttgart lørdag. Roberto Firmino, Naby Keïta og Rhian Brewster sto for scoringene. Tirsdag ettermiddag venter en ny test mot RB Salzburg.

Ett medlem av Liverpool-troppen skal ha vært smittet av koronaviruset forrige uke. Det ble aldri kjent om det var snakk om det var en spiller, og det har ikke blitt rapportert om nye smittetilfeller.

Ox mister sesongstarten

Allerede lørdag kveld starter sesongen mot Arsenal i Community Shield. Der må Liverpool klare seg uten Alex Oxlade-Chamberlain, som ifølge The Times kan være ute i åtte uker med en kneskade.

Jordan Henderson og Joël Matip er fortsatt på vei tilbake fra skade.

– Det er ikke kult at vi for øyeblikket har én eller to skader. De er ikke alvorlig, men det er nok. For spillerne vil det alltid være ille, og vi ønsker å ha alle spillerne med i oppkjøringen. Så langt har det meste foregått med majoriteten av spillerne, så det hjelper, men det må det også når det bare er fem dager til vi møter Arsenal. Det blir en vanskelig kamp, sier Klopp.

Liverpool-manageren er klar at de må forberede seg for en full sesong, ikke kun lørdagens kamp mot Arsenal. Etter Community Shield reiser de fleste av spillerne på landslagsoppdrag.

– Vi lander tirsdag kveld. Onsdag er det fri, og fra torsdag forbereder vi oss mot Arsenal gjennom to treningsøkter. Vi må jobbe med dødballer, med analyser – alt som vi kan bruke. Det kommer til å bli hektisk, men det går helt fint, sier Klopp.

Liverpool møter Leeds i Premier League-åpningen lørdag 12. september.