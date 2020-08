Går en bekmørk vinter i møte: – Veldig bekymret

Samtidig som næringsminister Iselin Nybø (V) ber reiselivsnæringa slutte å kalle koronaperioden en krise, nærmer sesongen for vinterturisme seg med stormskritt. Nå fryktes nye konkursras.

– Jeg er veldig bekymret. Om vi nå lar det bli mørkt for næringen, vil det bli vanskelig å slå bryteren på igjen, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap), til TV 2.

Hun er medlem av Arbeiderpartiet i Troms – en region som de siste årene har opplevd eventyrlig økning av besøkende i vintermånedene. Selv om vinterturismen er størst i Nord-Norge, hovedsakelig på grunn av nordlyset, presiserer Myrseth at hele reiselivsnæringen vil blø i vinter.

– Nordmenn har ikke fem uker ferie på vinteren. Vi må bidra til at reiselivet på vinteren får samme hjelp som det gjorde på sommeren. For mange har det gått bra på grunn av en god sommer, men på vinteren er det et helt annet bilde, sier hun.

– Slutt å kall det krise

Myrseth reagerte på næringsministeren Iselin Nybøs utspill da statsråden møtte reiselivsaktører i Bergen i forrige uke.

– Vi må slutte å kalle det en krise og heller finne ut hvordan vi skal leve med dette, sa Nybø til NRK.

Næringsministeren sa også at reiselivsnæringen ikke vil få noen nye krisepakker i nærmeste fremtid.

– Vi får si det som det er – vi kommer ikke med penger nå, sa hun til NRK.

Cecilie Myrseth mener at tiden er inne for at regjeringen viser lederskap.

– Nå går vi inn mot mørketiden, og ting ser mørkere ut enn noen gang, sier hun, og legger til:

– Næringen trenger bistand. Det er kommet tusenvis av oppsigelser, i tillegg til at det ikke kommer flere turister. Denne delen av næringen har livets rett, og når man kommer ut på den andre siden igjen må vi sørge for at vi ikke har sparka bein på den stødige næringen vi har bygget opp.

Trenger nye krisepakker

Hun mener regjeringen nå må komme med nye krisepakker.

– Reiselivsnæringen sysselsetter 170.000 mennesker, og vinterturismen har sin del av disse. Vi skylder alle de å komme med tiltak nå. De trenger penger, og vi trenger ordninger som treffer bedre. Om vi fortsetter i samme spor, vil veldig mange bedrifter gå konkurs, og mange vil bli arbeidsledig, sier Myrseth.