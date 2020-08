Giske innstilles som leder: – Et overveldende flertall som ønsker Giske som leder

Dette kommer fram i valgkomiteens innstilling, som ble presentert mandag ettermiddag.

Innstillingen fra valgkomiteen var enstemmig.

Komiteens leder, Arild Grande, sier til TV 2 at tilbakemeldingen fra folk i partiet er at Giske er ønsket som leder.

– Når vi ser på innspillene fra kommunepartiene, så er dette svaret på rådet vi har fått fra partiorganisasjonen. Det er et overveldende flertall som ønsker Giske som leder, sier Grande.

Valgkomiteen i Trøndelag Ap har sittet i intense sluttforhandlinger om hvem de skal innstille som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

Varaordfører i Rennebu, Marit Bjerkås, er innstilt som organisatorisk nestleder. Ordfører i Nærøysund Amund Hellesø er innstilt som politisk nestleder.

TV 2 har forsøkt å få kommentar fra Giske på innstillingen, uten hell.

Se innstillingen lenger ned i saken.

Motkandidat

Etter at tidligere Snåsa-ordfører, Tone Våg, hørte valgkomiteens innstilling, opplyser hun til TV 2 at hun gjerne stiller som motkandidat til Trond Giske.

Våg ble selv foreslått som ny fylkesleder i Trøndelag Ap og var inne til intervju med valgkomiteen.

Våg mener sammensetningen av styret som nå er innstilt er i geografisk ubalanse.

– Dersom det er et et ønske om at jeg stiller, så er jeg ikke motvillig. Jeg er mer opptatt av om styret har en riktig geografiske balanse, enn av hvilke personer som sitter i styret, sier Våg.

– Mange gode kandidater

På spørsmål om hvorfor ikke en kvinne ble innstilt som leder, svarer valgkomiteens leder Arild Grande at det har kommet mange gode forslag.

Han sier at det ble sett på ulike modeller og sammensetninger, men sier at innstillingen som i dag ble presentert, er den de mener var den eneste som kunne samle valgkomiteen.

– Og den eneste som jeg tror vil samle partiet, sier Grade.

Grande understreker at valgkomiteens innstilling er enstemmig på spørsmål om hans reaksjon på at Våg ikke er motvillig til å stille som leder.

Grande sier at han har registrert at andre har hatt andre tanker om en sammensetning av kandidater, men sier at de har lagt fram en innstilling som speiler innspillene og Trøndelag AP.

Støre: – Ikke naturlig å kommentere

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for at valgkomiteens innstilling i Trøndelag Arbeiderparti skaper debatt.

– Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag levert sin innstilling. Jeg har forståelse for at den skaper debatt, men det er ikke naturlig for meg å kommentere ny ledelse før den er valgt, sier Støre i en skriftlig kommentar.



– Det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse, og jeg ønsker Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helgen, sier Støre.

Her er hele innstillingen:

Leder: Trond Giske, Trondheim

Organisatorisk nestleder: Marit Bjerkås, Rennebu

Politisk nestleder: Amund Hellesø, Nærøysund

Medlemsansvarlig: Kristian Torve, Oppdal

Kvinnepolitisk ansvarlig: Kristel Knutsdatter, Steinkjer

Tiltr. AUF: Håkon Eidsve

Arbeidsutvalget består av følgende personer: Tone Våg, Bjørn Iversen, Berit Flåmo, Isak Veierud Busch, Linda Renate Linmo, Audun Otterstad, Gunnhild Tettli, Karin Enodd, Khalil Obeed, Sandra Skillingsås.

Comeback

Giske har allerede plass i Arbeiderpartiets landsstyret som stortingsrepresentant, og i styret i Trøndelag Ap, men ble vraket som fylkesleder av valgkomiteen i 2019.

Å få tillit i det mektige Trøndelag Ap som ny fylkesleder, blir sett på som comeback for Giske etter at han gikk av som nestleder i Ap etter metoo-varslene mot ham.

Giske gikk av som Ap-nestleder i januar 2018 etter flere varsler, og partiet konkluderte med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Giske har delvis beklaget og bestridt noen av anklagene.

Valget foregår på Trøndelag Ap sitt årsmøtet 29. august.