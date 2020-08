Måtte ta en pause i bryllupsfeiringen på grunn av konas uttalelser

– Jeg skriver dette nå, under bryllupet mitt. I stedet for å nyte det utrolige øyeblikket, må jeg gjøre dette. Jeg kan ikke bare hoppe over det og la det forbli slik.

Ordene tilhører den nygifte Manchester City-spilleren Oleksandr Zinchenko (23), som har vært i hardt vært etter at Manchester City røk ut av Mesterligaen.

– Burde ikke delt det

Ikke på grunn av eget spill, men på grunn av sine egne og kona Vlada Sedans uttalelser etter 1-3-tapet mot Lyon forrige uke.

Sedan, som er sportsjournalist i ekteparets hjemland, Ukraina, gikk hardt ut på sin egen YouTube-kanal, der hun ga City-manager Pep Guardiola skylden for Champions League-exiten.

Hun mente spanjolens taktikk var årsaken til at det gikk galt.

– Selv om hun er journalist, er hun også en fan. Gjennom hele sesongen har hun reist med oss til alle borte- og hjemmekamper, fordi hun er en stor City-fan! I videoen kan du se hennes følelser rett etter kampen, og hun kom med en mening slik alle fans gjør fordi hun ønsket at vi skulle gjøre det bedre, skriver Zinchenko på Instagram.

Men ukraineren innrømmer at det ikke nødvendigvis er så lurt å ytre seg offentlig på den måten når mannen i ditt liv spiller for manageren som kritiseres.

– Vi har nå full forståelse for at hun ikke burde delt det i sosiale medier, fordi hun er kona mi. Hun uttrykte ikke meningen sin om lagets manager som journalist, hun reagerte kun med sin skuffelse som fan, påpeker han.

– Pep er nummer én

Også Zinchenkos egne uttalelser etter kampen har blitt oppfattet som en kritikk av Guardiola, men det vil 23-åringen ha seg frabedt.

– Jeg sa ingenting negativt eller dømmende om taktikken vår, sier han.

– Jeg forklarte at vi som spillere forstår den virkningen taktikken har, og at siden vi har så mye erfaring med det kan vi tilpasse oss til taktikken vi får. Den kvelden tapte vi for Lyon, men det betyr ikke at manageren gjorde noe feil. Om du har sett intervjuene mine tidligere og hvordan jeg snakker om manageren, kan du tro meg. Han er nummer én, sier Zinchenko.

Så gjenstår det å se om det holder for Pep Guardiola.