Leknessund vant tempoen i U23-EM

Andreas Leknessund vant mandag U23-tempoen under sykkel-EM i Plouay.

Nordmannen vant overlegent, 23 sekunder foran sveitsiske Stefan Bissegger. Ilan Van Wilder på tredjeplass var 28 sekunder bak.

– Det er veldig stort. Det har vært et spesielt år, og veldig mye har blitt avlyst. Å innfri på de få løpene vi får er viktig, og det smaker ekstra godt i et år som dette, sier Leknessund til TV 2.

21-åringen overlot ingenting til tilfeldigheten i jakten på seier.

– Det var en komplisert løype med mye opp og ned, svinger og slikt, så det var viktig å ha en god plan og disponere godt. Formen var god, og når disponeringen også går fint blir det et godt resultat. Det er ekstra godt når det holder til en seier, sier han.

– Går for gull torsdag også

Pandemien har satt hele sykkelsesongen på hodet, og det har blitt lite ritt for Leknessund, men tromsøværingen har beholdt fokus.

– Jeg har brukt tiden veldig godt, trent bra og hatt fokus på de riktige tingene, selv om det har vært lite konkurranser. Jeg har følt at jeg var klar til å starte sesongen, og det viste seg i dag at jeg har brukt tiden godt, sier 21-åringen.

Leknessund har også store planer for torsdagens fellesstart.

– Jeg har store forhåpninger der. Vi har et sterkt lag med de andre gutta som kommer. Vi kommer selvfølgelig til å gå for gull torsdag også. Det blir en vanskelig jobb, men jeg klarte å vinne i dag og vi sikter oss inn på det torsdag også, sier han.

– Helt rått

Uno-X-ledelsen er naturlig nok også ekstatisk på vegne av lagets supertalent.

– Det var helt rått. Jeg var bekymret for at han åpnet for hardt, men det gjorde han ikke. Da han plukket den ene favoritten etter den andre som startet foran ham, visste vi at det gikk fort. Det var bare én mellomtid, og da lå han åtte sekunder bak Stefan Bissegger, men han åpnet vel litt for fort, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2.

Det er utrolig artig at han får det ut i slikt mesterskap. At han har hatt det inne har vi visst. Dette forsterker inntrykket vi har hatt: At han er en solid rytter med en fremtid i sporten, sier Arvesen.

– Andreas droppet NM - er du glad for det i dag?

– Selvsagt. Vi savnet han der i går. Men det er utrolig at fått en norsk europamester i landeveissykling. Det er vi stolt av.

– Er han litt lei seg for at VM er avlyst?

– Det er klart. VM var et stort mål for Andreas. Så det er surt. Han hadde vært blant favorittene der. Men vi har full forståelse og respekt for den situasjonen vi står i. Dette er tross alt bare sport.

I 2019 og 2020 vant Leknessund NM-tempoen. I juni satte han ny norgesrekord på 50 kilometer, med tiden 57.51. Det gir en gjennomsnittsfart på 51,85 km/t.

21-åringen fra Tromsø sykler denne sesongen for Uno-X, men skal fra 2021 sykle for storlaget Team Sunweb.