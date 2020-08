Person fastklemt etter frontkollisjon i Asker

Luftambulansen har akkurat landet etter at et vogntog og en personbil har kollidert i Asker.

Det opplyser politiet på Twitter.



– I personbilen var det to personer. Den ene kom seg ut, den andre sitter fastklemt og er i ferd med å bli frigjort, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Han opplyser at situasjonen virker alvorlig, men at det er for tidlig å si noe med sikkerhet.

Føreren av vogntoget fremstår som uskadd.

– Luftambulansen har akkurat landet, og trafikken står i begge retninger, opplyser politiet.



Saken oppdateres.