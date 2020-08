Prinsessen åpner opp: føler seg deprimert

GOD KVELD NORGE (TV 2): Prinsesse Märtha Louise forteller at hun har hatt dårlige dager den siste tiden.

I et innlegg på Instagram deler prinsesse Märtha Louise om hvordan de siste dagene har vært for henne.

Hun innrømmer at det har vært tungt.

– Jeg har hatt noen virkelig dårlige dager i det siste, skriver hun.

– Jeg føler meg som et offer på alle områder i livet.

Märtha Louise skriver videre:

– Noen ganger føles det bare for mye og overveldende, og jeg har en tendens til å gå inn i en grop av fortvilelse, selvmedlidenhet og følelsen som et offer på alle livsområder.

Hun forklarer at hun har hatt lite energi og kjent på en depresjon. Kjæresten hennes, Durek Verrett, har måttet tåle hennes følelser ombord i det hun omtaler som en berg-og-dalbane.

Märtha Louise understreker at hun har hatt mange mennesker rundt seg som har støttet henne, men likevel klarte hun ikke helt å komme seg opp fra den mørka gropa.

Skjedde en endring

Så skriver Märtha Louise at det skjedde en endring, der de dårlige dagene ble til gode dager.

– Plutselig, etter å ha klatret opp i den lange bakken, kom det er skifte. En venn kommer og snur alt, skriver hun på Instagram.

BERG-OG-DALBANE: Märtha Louise føler hun har vært ombord i en berg-og-dalbane følelsesmessig som hennes kjæreset, Durek Verrett, har måttet tåle. Foto: Daryl Henderson

Märtha Louise takker sin venn Mari Manzetti for at hun hjalp henne gjennom den tunge tiden og ga et nytt perspektiv igjen.

– Du ser plutselig skjønnheten rundt deg igjen, og erkjenner at du faktisk står på en fjelltopp foran denne spektakulære utsikten, forteller hun.

Prinsessen reflekterer over den tunge tiden og sammenligner den med selve turen opp til toppen av et fjell.

Hun mener det skjer et skifte på veien fra å føle seg som et offer til å eie din egen verden, og hun oppmuntrer alle følgerne sine.

– Vi kan alle gjøre dette skiftet som sommerfuglen som kommer ut av kokongen, skriver hun.