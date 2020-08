Thingnes Bø om plagene: – Jeg ble stresset for hva det kunne være

Tarjei Bø gikk seirende ut av skiskytternes testløp på Natrudstilen i dag. Johannes Thingnes Bø luntet seg gjennom løypa i slow motion-tempo etter et sykdomsopphold som har vart i halvannen uke.

– Det gikk ikke fort, dette her?

– Nei, det gjorde det ikke. Jeg er litt groggy ennå etter å ha vært syk. Men når du går med resten av gjengen her, så får du likevel puls. Jeg kjente på spenningen. Det var en meget god økt, selv om jeg drev og surret litt, sier Thingnes Bø.

Bommet med første behandling

Det var på ettermiddagen 13. august at stryningen merket at noe ikke var som det skulle. Siden da har han stått over trening fram til i går, søndag 23. august.

– I helsepapirene står det eksem eller utslett, som kom i etterkant av Blinkfestivalen. Det gikk litt i bølgedaler. En periode var jeg litt stresset for hva det kunne være. Nå ser det bedre ut. Utslettet er på vei vekk, og jeg tør å trene litt smått, sier han.

Den første behandlingen ga ingen bedring. Behandling nummer to ga derimot den ønskede effekten.

– Hvordan artet dette seg?

– Spør du meg, så spør jeg deg. Eksem er noe jeg aldri har hatt før, og hvor det kom fra vet jeg heller ikke. Det viktigste er at vi traff med en behandling etter å ha bommet med første behandling, sier han.

Thingnes Bø innrømmer at han kjente på en liten uro da sykdomsbildet var uavklart.

– I den situasjonen vet man ikke helt hvor lang tid det tar. Jeg syntes det så litt mørkt ut, men heldigvis ble jeg bra igjen. Jeg kjenner at vinteren nærmer seg, så det er ikke så mye å gå på, sier han.

God test før sykdommen

Mannen som har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste to sesongene ser likevel optimistisk på fortsettelsen. Dagen før han ble syk, leverte han et testresultat på samme nivå som i oktober 2018.

– Det ble en kjempesesong den gangen. Så med den testen i mente vet jeg at status er bra. Nå må jeg ha is i magen og begynne smått. Selv om jeg hadde hatt lyst til å hive meg med resten i dag, så må jeg tørre å holde igjen, uansett om klokka tikker mot sesongen. Jeg får skynde meg langsomt, sier han.