Norges Banks hovedstyre i krisemøte om Tangen-saken

Klokken 14 møttes hovedstyret i Norges Bank for å diskutere ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef.

Fredag slo Stortingets finanskomité fast at ny leder for oljefondet ikke kan ha eierskap eller interesser som kan svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank. Finanskomiteen sluttet dermed opp om den sterke kritikken fra Norges Banks representantskap knyttet til Nicolai Tangen-ansettelsen.

Tangen har tidligere gjort det klart at det ikke er aktuelt for ham å selge seg ut av Ako-systemet. Finanskomiteen på Stortinget kom imidlertid enstemmig fram til at han ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømme til oljefondet.

TV 2 følger saken.