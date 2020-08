Flertall for E18-utbygging i Viken -SV og MDG forlater fylkesrådet

Flertallet i fylkesrådet i Viken stiller garanti for E18. Samtidig trekker SV og MDG seg fra fylkesrådet. Det ble bekreftet på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Fylkesrådet i Viken ved fylkesrådsleder Tonje Brenna opplyste på en pressekonferanse mandag ettermiddag at SV og MDG forlater fylkesrådet i Viken.

— Flertallet i fylkesrådet i Viken har i dag gått inn for å stille garanti for E-18, sier Tonje Brenna (Ap) på pressekonferansen.

SV og MDG har vedtatt at de vil gå ut av Vikens fylkesråd hvis de går inn for å støtte dagens E18-prosjekt.

– Fylkesrådet i viken består heretter av Ap og Sp, sier Brenna.

De vil styre videre på den rødgrønne plattformen som de ble enige om i fjor høst, opplyser Anne Beathe Tvinnereim (Sp), som er fylkesråd for klima og miljø.

Det er nok omkamp

Bakgrunnen for splittelsen i Viken, er den langvarige striden om ny E18.

– Vi bør alle bestrebe oss på å lande denne saken en gang for alle. Det er nok omkamp og trenering av lovlig fattede vedtak. Nå må vi få en avklaring, sier Brenna.

Hun viste til behovet for å sikre finansieringen av Fornebubanen, som også er en del av Oslopakke 3.

– Tidenes miljøsvik

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener dette er tidenes miljøsvik i Oslo-regionen.

– Det er dessuten et soleklart brudd på Oslopakke 3-avtalen. Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter. Om ti år skal Osloregionen være fri for klimautslipp, og da må vi gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere, ikke bygge mer motorvei, sier hun til TV 2.

- Det er ubegripelig at Brenna ofrer fylkesrådssamarbeidet for å bli husket som den som tvang gjennom gjennom en gigantisk motorvei inn til Oslo. Det ser vi dessverre gang på gang. Ap snakker om klima, men svikter i viktige klimasaker når det gjelder.

Berg sier at siste ord i denne saken ikke er sagt.

- Dette viser hvorfor MDG trengs i kampen mot oljegrå partier. Vi kompromisser ikke bort viktige miljøsaker. Vi har gått til valg på å sette klima og miljø først. Det gjør vi nå i Viken. Siste ord er ikke sagt i denne saken.

