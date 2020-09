Takket være den nye elbilen Taycan, opplever Porsche et historisk salg i Norge om dagen.

Så langt i år er faktisk den tyske sportsbilprodusenten på topp 20-listen over de mest solgte bilmerkene.

Her er det i all hovedsak Taycan som drar lasset. Og det til tross for at billigste modell, Taycan 4S, har en startpris på solide 968.700 kroner. Toppmodellen, Taycan Turbo S, starter drøyt 1,7 millioner kroner.

Løftes til nye høyder

I motsetning til legendariske 911, hvor det designmessig skilles mye mellom de ulike versjonene, er Taycan-familien nokså lik.

Og er du blant dem som allerede synes den elektriske nykommeren begynner å gli litt inn i mengden, så finnes det en løsning.

Nå har nemlig tyske Prior Design lansert sitt første bodykit til Taycan. Og her er det ikke spart på kruttet.

Sammenlignet med de nye designelementene til Prior Design, blir nesten en standard Taycan blodfattig i forhold.

I front er den nye fangeren langt spissere i utformingen, inkludert flere splittere. Den nye bodykit-pakken inkluderer også noen heftige skjermbreddere. Vi snakker 6 cm økt bredde foran og hele 10 cm bak.

På siden finner vi et frekt sideskjørt, mens hekken toppes av en diger spoiler.

Liker du litt ekstra oppmerksomhet i kollektivfeltet, bør dette være noe å se nærmere på.

Design foran rekkevidde

Prior Design lanserer også et helt nytt felgsett på 22 tommer. Priser er ikke klare enda, men billig blir det neppe.

At de nye designelementene bidrar til økt luftmotstand, og dermed noe kortere rekkevidde, bør det heller ikke være noen tvil om.

Dersom du syns dette kittet blir i overkant rampete, lover Prior Design at de kommer med en snillere designpakke etterhvert.

Det nye bodykittet skal bli tilgjengelig på markedet i løpet av noen måneder.

