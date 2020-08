Maria (10) begynte å miste håret som syvåring

For tre år siden skulle mormoren til Maria Fossum Hovdan (10) flette det lange håret hennes. Da oppdaget de en hårløs flekk på hodet.

Maria var syv år og gikk i 1. klasse, da hun fikk diagnosen alopecia areata.

– Jeg har fått håret tilbake en gang, men nå har jeg mistet mer. Vi vet ikke når det kommer tilbake, og det er ingen medisin som virker. Men mye kan skje, jeg er jo bare ti år, sier Maria til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

VIL OPPLYSE ANDRE: Maria vil fortelle om sin sykdom, slik at folk kan forstå hvorfor hun av og til mister deler av håret. Foto: God morgen Norge

Ville hjelpe datteren

Alopecia areata er en autoimmun sykdom der kroppen angriper egne hårceller. Dette fører til flekkvis tap av hår på hodet og/eller andre steder på kroppen.

Hvorfor dette skjer og hvorfor noen, som for eksempel Maria blir rammet, vet man ikke så mye om. Ingen andre i familien har sykdommen.

Nyhetsanker i TV 2, Cathrine Fossum, visste ingenting om sykdommen da datteren fikk diagnosen.

– Vi reagerte først med et sterkt ønske om å fikse dette, sier Cathrine til God morgen Norge.

Hun er vant til å finne svar og gode løsninger. Ordne opp. Målet var å finne en person som kunne kurere Maria. Men letingen etter en kur har vært forgjeves.

– Det har vært noen Google-søk. Jeg har lest alt jeg har kommet over om denne sykdommen, og følt på en hjelpesløshet. Det er ingenting vi kan gjøre for å hjelpe Maria med å få håret tilbake. Vi kan bare hjelpe henne ved å støtte henne og forsikre henne om at hun er minst like sterk og vakker, selv om håret kommer og går.

Åpen som sykdommen

Hårtapet har vært gradvis. Nå er store deler av Marias hår borte på den ene siden av hodet. Det har vært vanskelig å akseptere, men for et par uker siden bestemte hun seg for å vise alle hvordan hun ser ut.

FORTALTE OM SYKDOMMEN PÅ FACEBOOK: Etter et ønske fra datteren, delte Cathrine historien om Maria på Facebook. Responsen var massiv. Foto: Skjermdump, Facebook

– På Alopeciadagen ville jeg at mamma skulle legge ut et bilde på Facebook der jeg har hestehale. Så alle kan se flekken min. Det var litt skummelt, men jeg er veldig glad for at jeg turte, forteller den modige tiåringen.

Cathrine gjorde som datteren ønsket. Det tok ikke lang tid før det rant inn positive og støttende tilbakemeldinger. Det styrker, og gir Maria mot til å våge å være seg selv.

– Jeg vil at folk skal vite hva alopecia er, så jeg jeg slipper å forklare at jeg ikke har kreft. Noen barn har spurt meg om det er farlig eller smittsomt, men det er det ikke, forteller Maria.

Dette er alopecia areata Det er enda noe uklart hva som forårsaker alopecia areata. En hypotese er at hårroten blir angrepet og dermed får en betennelse som fører til hårtap. Området med stamceller blir ikke angrepet, kun hårroten, og det er derfor alltid et potensiale for å få håret tilbake. Det finnes ulike former av alopecia areata, og noen opplever at disse varierer over tid. Den mest vanlige formen for alopecia areata er hårløse flekker i hodebunnen av ulik grad. Noen opplever å miste håret på hele hodet, mens andre mister alt hår på hele kroppen. To prosent av befolkningen har hatt eller kommer til å ha flekkvis hårtap i løpet av sitt liv. 0,1–0,2 prosent har alopecia areata akkurat nå, og det rammer personer i alle aldre og begge kjønn. Ved flekkvis hårtap og mindre enn 50 prosent angrepet hodebunn er prognosen veldig god. Ifølge studier er det i overkant av 60 prosent som får tilbake håret. Det er likevel stor sjanse for tilbakefall. Hvor utbredt håravfallet er, vil være en viktig faktor for prognosen.

Alopecia areata kan per i dag ikke helbredes med de medisinene som er tilgjengelige. Vi kan kanskje holde det under kontroll og håpe at håret kommer tilbake etter hvert. Det finnes ulike typer konvensjonell behandling, men et viktig spørsmål er om alopecia areata må eller bør behandles.

– Som foreldre har det vært vanskelig å ikke kunne hjelpe, men jeg er så utrolig stolt over hvor sterk og modig jenta vår er, sier Cathrine, og fortsetter:

– At hun selv tar eierskap til sin historie, og forteller andre hvordan det er. At hun våger å være seg selv. Det er så mye styrke i Maria. Jeg er sikker på at det å stå i denne utfordringen styrker henne også senere i livet. Det lov å være trist, men vi kan ikke være lei oss eller bekymret hele tiden. Det er viktig å ha et godt støtteapparat rundt seg.

Funnet trøst i TikTok

Maria selv takler sykdommen fint. Hun har nettopp begynt i 5. klasse og er fortsatt som oftest av den ubekymrede sorten. Hun er opptatt av TikTok, av venninner, hun danser, klatrer og spiller teater. At sykdommen som i det siste har svingt feil vei, håndterte hun på sin egen måte.

MOR OG DATTER: Cathrine Fossum er stolt av datteren Maria, som velger å være åpen om sykdommen. Foto: Privat

Uten at foreldrene visste det, lagde hun en video som hun la ut på TikTok. Der viste hun for første gang de hårløse områdene som nå for tiden dekker nesten halve bakhodet.

– På TikTok kan jeg søke opp andre med alopecia. Det er fint å se at jeg ikke er alene om å miste hår. Derfor ville jeg vise andre mine flekker – det er jo ikke noe å være flau over. Sånn ser jeg ut akkurat nå, og det går fint, sier Maria.

Heiaropene har vært mange og rungende etter at familien bestemte seg for å være åpen som sykdommen. Det gjør utrolig godt, ifølge mor og datter.

Etter at Maria gjestet God morgen Norge har Cathrine og datteren også kommet i kontakt med flere familier med barn som har alopecia.

– Maria er ikke alene. Hun er frisk, klok og en fantastisk jente. Hår er viktig for hvordan vi blir møtt. Det er synlig, og kan være krevende å se annerledes ut. Selv om dette ikke er en farlig sykdom, er det psykisk utfordrende å stå i. Det å vite at man ikke er alene er utrolig viktig. Nå håper vi at Marias åpenhet kan hjelpe andre til å tørre å fortelle om dette.

Samtidig har både Maria og familien fortsatt et håp om at Maria er en av dem som får håret tilbake. Mange av de med flekkvis hårtap på et mindre, avgrenset område gjør det.

– Blir det ikke sånn, får vi bare takle det. De siste årene har vist at det vil vi fikse, sier mamma Cathrine.

– Ferdigsnakka, sier Maria.